Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге

Полузащитник " Руха " Василий Рунич рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге (4:1 в пользу "Руха"). Полтавчане – хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовы, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы уходить в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.