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Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге

Премьер-лига

В первом круге Рух легко разгромил Ворсклу

Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге

fcruhlviv.com

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Полузащитник "Руха" Василий Рунич рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге (4:1 в пользу "Руха"). Полтавчане – хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовы, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы уходить в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 13:00.

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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