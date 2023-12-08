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Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге
В первом круге Рух легко разгромил Ворсклу
fcruhlviv.com
Полузащитник "
"Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с "Ворсклой" в первом круге (4:1 в пользу "Руха"). Полтавчане – хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.
Мы должны быть готовы, что "Ворскла", как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. "Рух" подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы уходить в отпуск с хорошим настроением", - сказал Рунич.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Рух" состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 13:00.
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