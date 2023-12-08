Кузык: Мог оказаться в Заре или Ворскле, но не сложилось

Защитник " Кривбасса ", один из лидеров команды Денис Кузык рассказал, что мог перейти в другую команду.

– Как вообще развивалась история с переходом в "Кривбасс"?

– На тот момент у меня был действующий контракт с "Динамо". Я должен был ехать на сборы, а перед самым отъездом сказали, что не еду. Позвонил агенту, и он начал искать варианты. Через некоторое время поступило предложение от "Кривбасса". Я согласился, потому что знал некоторых ребят в команде. Меня заверили, что команда ставит амбициозные цели. Так я оказался в Кривом Роге.

– Кроме "Кривбасса", у Вас были варианты с другими клубами?

– Ездил в расположение "Зари" на сборы с Яциком и Болем. Прошел сборы, но что-то не сложилось. С "Ворсклой" не сошлось.

– "Динамо" не оставляло за собой право выкупить Вас у "Кривбасса"?

– Нет. На сегодняшний день я полноценный игрок "Кривбасса".