Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кузык: Мог оказаться в Заре или Ворскле, но не сложилось
Сейчас защитник - один из лидеров Кривбасса
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "
– Как вообще развивалась история с переходом в "Кривбасс"?
– На тот момент у меня был действующий контракт с "Динамо". Я должен был ехать на сборы, а перед самым отъездом сказали, что не еду. Позвонил агенту, и он начал искать варианты. Через некоторое время поступило предложение от "Кривбасса". Я согласился, потому что знал некоторых ребят в команде. Меня заверили, что команда ставит амбициозные цели. Так я оказался в Кривом Роге.
– Кроме "Кривбасса", у Вас были варианты с другими клубами?
– Ездил в расположение "Зари" на сборы с Яциком и Болем. Прошел сборы, но что-то не сложилось. С "Ворсклой" не сошлось.
– "Динамо" не оставляло за собой право выкупить Вас у "Кривбасса"?
– Нет. На сегодняшний день я полноценный игрок "Кривбасса".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Шахтер выбрал стадион, на котором будет проводить домашние матчи весной в еврокубках
- Полесье - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Будет ли Днепр-1 зимним чемпионом? Результаты, расписание и таблица УПЛ
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО