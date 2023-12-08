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Кузык: Мог оказаться в Заре или Ворскле, но не сложилось

Премьер-лига
Обновлено

Сейчас защитник - один из лидеров Кривбасса

Кузык: Мог оказаться в Заре или Ворскле, но не сложилось

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса", один из лидеров команды Денис Кузык рассказал, что мог перейти в другую команду.

– Как вообще развивалась история с переходом в "Кривбасс"?

– На тот момент у меня был действующий контракт с "Динамо". Я должен был ехать на сборы, а перед самым отъездом сказали, что не еду. Позвонил агенту, и он начал искать варианты. Через некоторое время поступило предложение от "Кривбасса". Я согласился, потому что знал некоторых ребят в команде. Меня заверили, что команда ставит амбициозные цели. Так я оказался в Кривом Роге.

– Кроме "Кривбасса", у Вас были варианты с другими клубами?

– Ездил в расположение "Зари" на сборы с Яциком и Болем. Прошел сборы, но что-то не сложилось. С "Ворсклой" не сошлось.

– "Динамо" не оставляло за собой право выкупить Вас у "Кривбасса"?

– Нет. На сегодняшний день я полноценный игрок "Кривбасса".

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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