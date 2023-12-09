Джихад Бизиман о подготовке к игре против Зари: Будет непростой поединок

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал как происходит подготовка к предстоящему матчу против луганской "Зари".

"Мы добросовестно работаем, чтобы подготовиться к матчу должным образом. Все готовы выложиться в субботу на все сто процентов. Понимаем, что будет непростой поединок. Сейчас не так много знаю о "Заре". Но мы их разбираем и анализируем. Знаю, что соперник регулярно выступает в еврокубках, а это значит, что у них хорошая команда", — сказал Бизимана.