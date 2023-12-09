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Джихад Бизиман о подготовке к игре против Зари: Будет непростой поединок

Премьер-лига

Полузащитник криворожского клуба рассказал о подготовке к последнему официальному матчу в 2023 году

Джихад Бизиман о подготовке к игре против Зари: Будет непростой поединок

Фото: fckryvbas.com

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Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал как происходит подготовка к предстоящему матчу против луганской "Зари".

"Мы добросовестно работаем, чтобы подготовиться к матчу должным образом. Все готовы выложиться в субботу на все сто процентов. Понимаем, что будет непростой поединок. Сейчас не так много знаю о "Заре". Но мы их разбираем и анализируем. Знаю, что соперник регулярно выступает в еврокубках, а это значит, что у них хорошая команда", — сказал Бизимана.

Напомним, матч 17 тура УПЛ, "Кривбасс" - "Заря" пройдет в 15:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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