  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Кривбасс - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В прошлом сезоне здесь фаворит был бы однозначный – гости. Сейчас тоже есть фаворит, но это "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба – один из лидеров чемпионата, тогда как "Заря" плетется в хвосте.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч 17-го тура УПЛ, начало матча – в 15:00. Смотреть можно на YouTube прямо в этой новости.

"Кривбасс" Кривой Рог – ФК "Заря"

VBET Лига. 17-й тур

9 декабря, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"

По теме
yellow-arrow
Любенович: Я сильно рассчитывал на Бандуру и Немчанинова, но мы остались без них
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Голкипер Вереса: Монзуль взяла и придумала пенальти
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости