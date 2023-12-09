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Кривбасс - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В прошлом сезоне здесь фаворит был бы однозначный – гости. Сейчас тоже есть фаворит, но это "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба – один из лидеров чемпионата, тогда как "Заря" плетется в хвосте.
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Смотрите матч 17-го тура УПЛ, начало матча – в 15:00. Смотреть можно на YouTube прямо в этой новости.
"Кривбасс" Кривой Рог – ФК "Заря"
VBET Лига. 17-й тур
9 декабря, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.
Видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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