Евгений Шевченко - о поражении от Шахтера: Арбитр лично не пыталась просмотреть VAR

Вчера в рамках 17 тура УПЛ. "Шахтер" обыграл "Верес" со счетом 2:0. Защитник "Вереса" Евгений Шевченко поделился комментариями о последнем матче этого года.

Относительно самой игры - мы очень настраивались. Хотели уйти в отпуск с хорошим настроением. Старались, имели моменты. Где-то не повезло. Но это Шахтер, чемпион страны. Думаю, мы показали неплохую игру. Только не забили. В целом о полугодии - считаю, мы могли выступить лучше. Не добрали своих очков. Весной сыграем лучше.

Также Шевченко и не обошел тему пенальти:

Это реально смешно. Мяч даже близко рядом с рукой не был. Арбитр лично даже не пыталась просмотреть VAR. Ну, пусть это будет на совести арбитров. Мяч попал мне в пятую точку. Я подошел к ней и спросил, посмотрит ли она видеоповтор. Она сказала, что так и назначила пенальти.

Напомним, после этого матча "Шахтер" занимает 4 строчку, а "Верес" 14 место в турнирной таблице УПЛ.