Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом сезоне здесь фаворит был бы однозначный – гости. Сейчас тоже есть фаворит, но это "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба – один из лидеров чемпионата, тогда как "Заря" плетется в хвосте.

Игра должна быть принципиальной, ведь кроме турнирных задач здесь еще есть подводные течения. В частности, противостояние Юрия Вернидуба против бывшей своей команды, с которой он провел продуктивный период.

Матч 17-го тура УПЛ состоится в субботу, девятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на YouTube. Бесплатно и без регистрации.

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