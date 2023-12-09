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Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В прошлом сезоне здесь фаворит был бы однозначный – гости. Сейчас тоже есть фаворит, но это "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба – один из лидеров чемпионата, тогда как "Заря" плетется в хвосте.

Игра должна быть принципиальной, ведь кроме турнирных задач здесь еще есть подводные течения. В частности, противостояние Юрия Вернидуба против бывшей своей команды, с которой он провел продуктивный период.

Матч 17-го тура УПЛ состоится в субботу, девятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на YouTube. Бесплатно и без регистрации.

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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