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Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В прошлом сезоне здесь фаворит был бы однозначный – гости. Сейчас тоже есть фаворит, но это "Кривбасс". Команда Юрия Вернидуба – один из лидеров чемпионата, тогда как "Заря" плетется в хвосте.
Игра должна быть принципиальной, ведь кроме турнирных задач здесь еще есть подводные течения. В частности, противостояние Юрия Вернидуба против бывшей своей команды, с которой он провел продуктивный период.
Матч 17-го тура УПЛ состоится в субботу, девятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на YouTube. Бесплатно и без регистрации.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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