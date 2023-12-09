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Кривбасс - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
9 декабря в рамках 17-го тура УПЛ 2023/24 криворожский "Кривбасс" дома будет принимать луганскую "Зарю".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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