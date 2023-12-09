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Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
chornomorets.football
Первая часть сезона стремительно подходит к завершению. Командам осталось сыграть по одному матчу. "Черноморец" и "Колос" сыграют между собой в Одессе. Матч за три очка и хорошее настроение на зимний перерыв.
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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в частности – на MEGOGO.
Трансляція матчу Чорноморець - КолосСмотреть трансляцию
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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