Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Первая часть сезона стремительно подходит к завершению. Командам осталось сыграть по одному матчу. "Черноморец" и "Колос" сыграют между собой в Одессе. Матч за три очка и хорошее настроение на зимний перерыв.

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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в частности – на MEGOGO.

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