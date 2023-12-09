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УПЛ. Кривбасс – Заря 2:2. Луганчане наконец-то проявили характер

Премьер-лига
Обновлено

Гости отыгрались с 0:2

УПЛ. Кривбасс – Заря 2:2. Луганчане наконец-то проявили характер

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В поединке 17-го тура украинской Премьер-Лиги в Кривом Роге на стадионе "Горняк" местный "Кривбасс" принимал луганскую "Зарю". Победа гарантировала хозяевам первое место, а гости, в случае максимального результата, могли подняться на несколько позиций вверх.

За последние семь матчей "Кривбасс" проиграл всего один - "Динамо". Подопечные Вернидуба два тура не теряют очков. По количеству забитых голов (29) "Кривбасс" на данный момент занимает второе место вслед за "Динамо".

УПЛ. Кривбасс – Заря 2:2. Луганчане наконец-то проявили характер - изображение 1

А вот результаты "Зари" откровенно разочаровывают. Луганский коллектив не может выиграть уже восемь игр. У футболистов "Зари" существенные проблемы с конструктивом. 13 голов в 13 матчах – это очень мало. Отметим, что сегодня тренерский штаб гостей оставил в запасе Джордана, а вернулся в состав дисквалифицированный Снурницын. Таким образом, "Заря" играла в два центральных защитника, а не с тремя как в предыдущих играх.

Подопечные Вернидуба активно начали игру и уже в дебюте шикарную возможность забить упустил Денис Кузик, с нескольких метров пробивший выше ворот. Однако на десятой минуте криворожцы достигли своего. Удар Задераки парировал голкипер, но первым на добивании оказался Кожушко – 1:0. Гол добавил футболистам "Кривбасса" уверенности в собственных силах и они продолжали доминировать. В середине тайма арбитр назначил пенальти за фол Чурка после подачи с углового, но после просмотра VAR решение было отменено.

Что можно вспомнить у подопечных Коваля в атаке? Разве что удар Алефиренко, но игрок группы атаки "Зари" пробил выше ворот. У луганского коллектива снова были существенные проблемы с конструктивом. Они пытались быстро доходить до заключительной трети поля, но до голевых моментов дело не доходило.

УПЛ. Кривбасс – Заря 2:2. Луганчане наконец-то проявили характер - изображение 2

В конце тайма команды обменялись голами. Сначала отличились хозяева, в эпизоде когда удар Кожушка заблокировал защитник, но после этого мяч оказался у расстрелявшего ворота Понедельника - 2:0. "Заря" ответила шикарным ударом Герреро из-за пределов штрафной в девятку – 2:1. Если бы не Герреро, то для гостей все было бы очень плачевно. Интрига на второй тайм в нашем матче сохранялась.

Уже в дебюте второго тайма мог увеличивать преимущество хозяев Дибанго, но он не попал в створ ворот после сольного рейда. По счету подопечные Вернидуба играли уверенно. Все вопросы о победителе должен был снимать Кожушко, но умудрился не сделать этого. Олег уже обыграл защитника, но с нескольких метров попал в защитника. В этом эпизоде сложнее было незабить и именно это сделал игрок "Кривбасса". Луганчане пытались что-то создать, но ничего у них не получалось. К сожалению, это уже не та "Заря", которая была в прошлом сезоне.

Однако успех гостям принес угловой. Чурко подал, а Батагов подставил ногу и переправил мяч в сетку – 2:2. Кажется, что в этом эпизоде ошибся Клищук. Шикарную возможность вырвать победу для "Зари" имел Горбач, но он с нескольких метров пробил выше ворот.

В итоге матч завершился вничью – 2:2. Криворожцы идут на зимнюю паузу лидерами, по дополнительным показателям опережая "Днепр-1".

Премьер-Лига. 17-й тур

"Кривбасс" "Заря" 2:2

Голы: Кожушко 10, Понедельник 42 – Герреро 42, Батагов 78

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Илич (Вакулко 84) – Задерака (Близниченко 74), Дебелко (Приходько 61), Кузык (Хомченовский 84) – Кожушко (Устименко 84)

"Заря": Сапутин – Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан 68) – Мышнев (Бугай 59), Чурко – Антюх (Мичин 76), Нагнойный (Данченко 46), Алефиренко (Горбач 46) – Герреро

Предупреждения: Вакулко 85, Бизимана 90+2 – Мышнев 28, Батагов 80

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1 голосов
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
09.12.2023 в 17:47
По потенциалу Заря должна быть в перой десятке или даже шестёрке. Но на каком-то этапе развалилась командная игра. Заметьте в любом, даже проигранном матче и даже в Еврокубках, Заря моментами перехватывала инициативу и выглядела даже лучше оппонента. Могла создать кучу хороших и голевых моментов, но потом вдруг как бы выключалась из игры. Игроки проваливались или делали элементарные ошибки, не вступали в отбор за мяч из-за чего и получали голы в свои ворота. Но, повторяю, по подбору игроков Заря очень неплохо выглядит, как для УПЛ. Им стоит наладить организацию игры и результаты пойдут. В этой игре Заря была чуть понастойчевей, чем обычно в последнее время и резульат на табло. Выглядела ничуть не хуже лидера нашего ЧУ.
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Комментарии 37
Siren05 (Мариуполь)
09.12.2023 в 17:47
По потенциалу Заря должна быть в перой десятке или даже шестёрке. Но на каком-то этапе развалилась командная игра. Заметьте в любом, даже проигранном матче и даже в Еврокубках, Заря моментами перехватывала инициативу и выглядела даже лучше оппонента. Могла создать кучу хороших и голевых моментов, но потом вдруг как бы выключалась из игры. Игроки проваливались или делали элементарные ошибки, не вступали в отбор за мяч из-за чего и получали голы в свои ворота. Но, повторяю, по подбору игроков Заря очень неплохо выглядит, как для УПЛ. Им стоит наладить организацию игры и результаты пойдут. В этой игре Заря была чуть понастойчевей, чем обычно в последнее время и резульат на табло. Выглядела ничуть не хуже лидера нашего ЧУ.
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2
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 17:46
Не забываем друзья что паскуда ахметов активно стимулирует команды играющие против его оппонентов за призовые места. В случае с Александрией это не проканало. А вот сегодня заряжанная Заря как положительные ионы протоны просто летала по полю. Вот что делают грязные деньги ахметова(..
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aleks68
09.12.2023 в 17:52
у паскуды КАЛОмойского нет денег?палата №6 ждёт.
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0
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 18:08
накрасся подмойся и езжай в Порто. Там горячие парни на берегу реки Дору прочистят тебе задницу естественным путем!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 17:39
срочно ВСЕМ "футболистам" отрабатывать удары по пустым (или почти пустым) воротам с 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 м!
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:35
Кривбас закінчив осінню частину на першому місці.Прогрес проти минулого року очевидний? Так. Як буде весною?. Поживемо , побачимо.По факту, в осінній частині , Кривбас Ю.М.Вернидуба- місце.А що відбулося сьогодні- то футбол.
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aleks68
09.12.2023 в 17:38
пока порадуйся недоношенный тупой лопух
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:43
Без тебе розберусь углєрод недобитий.
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aleks68
09.12.2023 в 17:53
чмо дырявое умолкни и подмойся
 
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 18:01
Піди пісуна посмокчи у якутів, бурятів , або дагестанців біля дангбассарєни. Разом зі своїїми рідними. А якщо втік на нормальну території, то посмокчи пісюнв у бомжа біля магазину атб в місті Дніпро.На відміну від тебе падаль штибова недобито - недокопана, я в себе дома і тобі бомж бездомний не вказувати мені що і як робити. Так що , користуйся, худоба бамбасько-недобита правилами сайту.Пускай соплі.
 
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:35
В общем так. Отчаянная борьба Кривбасса за 5 место с проё@ом в конце сезона этого места или Ворскле или Руху. За такие сливы судьба должна карать.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 17:38
кривбас - бик срав
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 17:33
Весной усиленный Кривбасс трахнет и шахтер и динама и заслуженно повесит на свои шеи серебряные медали. У Днепра золотые медали. Не забываем об этом друзья!
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aleks68
09.12.2023 в 17:40
все помнят твои прошлые проггнозы.чем закончилось?продолжение следует
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:31
А хваленый Дибанго решил сыграть свой худший матч в сезоне. Ну-ну... очень вовремя Ваня, очень вовремя...
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Pianist (Київ)
09.12.2023 в 17:21
Первый тайм не видел. Во втором: вот это и есть тот хваленый Кривбасс? Песец, реально не понимаю, как они вверху таблицы находятся. Наверное, потому что Динамо и Шахтер сыграли на ряд матчей меньше, Днепр в первых турах валял дурака, а Заря с Александрией просто слились нафиг. Наблюдал эту чудо-команду в матче с Динамо и сегодня, и вывод один: ниже среднего. Сегодня Заря вполне могла победить, это было бы и логично, и закономерно. В общем: распиаренный местечковый клуб в конце чемпионата будет месте на 6-м. Заря, надеюсь, воскреснет после перерыва. Больше и писать нечего.
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:28
Всё очень просто, это был слив Заре верниДУБом. Кривбасс был вообще не похож на себя. Он был подозрительно дохлым. Заря гоняла его, как хотела. И это играли дома в последнем матче...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2023 в 17:15
Кожушко клоун
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:15
А Горбач?
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:20
Клоун в квадрате. Два утерянных очка только на его совести. За такое надо бить морду.
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 17:14
Кривбасс уже никому не отдаст второе место. Кто забыл у Днепра золото. Донецкие и динамовские вонючки от немощи и бессилия грызут ногти друг другу!
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:13
Кожушко - Л О Ш А Р А Дебил блъ.. Юра, спасибо за слив своей родной Заре,, му@ак блъ. Шоб ты козлина пролетел мимо еврокубков за такое западло и моё высокое давление. Кого ты блъ выпускаешь на замену, двух бревен Хомченовского и Устименко, а По и Принс остались на лавке? Это так ты хотел победить? Блъ, я знал с.ука, шо такое западло будет со стороны верниДУБа, вот тут ты прав алекс68, приношу свои извинения. Ну и Кожушко... я такоо дебила ещё не видел. Как, КАК оно не забило в ворота??? это детский сад блъ, и это игрок УПЛ... пздц блъ.. Кожушко - ты УРОД после этого, нет тебе прощения.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2023 в 17:41
какой же он л*шара? луДЬШЫЙ банбандрЪ первого+ круга)))
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Бapceлиниyс
09.12.2023 в 17:47
Тогда вдвойне лошара. )))
 
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 17:12
Кривбасс уже никому не отдаст серебро. Кто забыл золото у Днепра. Донецкие и динамовские вонючки от немощи и бессилия грызут ногти друг другу..
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5
aleks68
09.12.2023 в 17:16
угомонись идиот.отыимеют твой твой фейк-1 весной и динамо и шахтёр во все дыры.ты ..... уже ждёшь выхода из группы ЛЧ?.лечиться уже бесполезно.утони в своём дерьме .....
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 17:56
накрасся подмойся и езжай в Порто. Там горячие парни на берегу реки Дору прочистят тебе задницу естественным путем!
 
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:12
Кривбас був кращий , але так буває.Гереро, Кожущко,Горбач, то індивідуальна майстерність.То є український футбол.Весною і Кривбас і Дніпро своє надолужать.
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aleks68
09.12.2023 в 17:17
не надорвись .....
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:20
Не твоє собаче діло, даун недокопаний.Недорозвинутий
 
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aleks68
09.12.2023 в 17:36
тупой наварин-жертва аборта.брат жажи.вонючая дырявая подстилка.прикрой свой вонючий рот и подотри слюни.ничего не видать ни кривбассу ни фейк-1.кишка тонка
 
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наварін (Київ)
09.12.2023 в 17:41
Піди на помийницю лушпайок пожуй,бомж недобито недокопаний .Це тваім бероднопродажнім швальктьорам нічого нє відать. Їх до весни викинуть з чемпіонату України . Разом з таким недоношеним бичьйом як ти.Алекс 68. Швальйо ти не добите , а не алекс.Штибове.
 
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tolina-ystas (Краматорск)
09.12.2023 в 17:12
У судей всё таки не проходящее желание повлиять на результат матча.Понять это можно таким образом поднимается значимость профессии. Одно дело быть обслугой а решалой совсем другое.Да старательный был судья в этом матче но случился облом.
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denis066 (Днепр )
09.12.2023 в 17:08
Хорошо хоть не проиграли, простил Горбач криворожцев, а так и не скажешь что играли команды с разных полюсов таблицы...
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aleks68
09.12.2023 в 17:05
вот и ещё одна ничья в пользу динамо и шахтёра.тем интересней будет весной
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denis066 (Днепр )
09.12.2023 в 17:09
во втором круге все станет на свои места-как обычно...
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aleks68
09.12.2023 в 17:19
для днепр-1 как всегда
 
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