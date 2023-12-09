УПЛ. Кривбасс – Заря 2:2. Луганчане наконец-то проявили характер

В поединке 17-го тура украинской Премьер-Лиги в Кривом Роге на стадионе "Горняк" местный "Кривбасс" принимал луганскую "Зарю". Победа гарантировала хозяевам первое место, а гости, в случае максимального результата, могли подняться на несколько позиций вверх.

За последние семь матчей "Кривбасс" проиграл всего один - "Динамо". Подопечные Вернидуба два тура не теряют очков. По количеству забитых голов (29) "Кривбасс" на данный момент занимает второе место вслед за "Динамо".

А вот результаты "Зари" откровенно разочаровывают. Луганский коллектив не может выиграть уже восемь игр. У футболистов "Зари" существенные проблемы с конструктивом. 13 голов в 13 матчах – это очень мало. Отметим, что сегодня тренерский штаб гостей оставил в запасе Джордана, а вернулся в состав дисквалифицированный Снурницын. Таким образом, "Заря" играла в два центральных защитника, а не с тремя как в предыдущих играх.

Подопечные Вернидуба активно начали игру и уже в дебюте шикарную возможность забить упустил Денис Кузик, с нескольких метров пробивший выше ворот. Однако на десятой минуте криворожцы достигли своего. Удар Задераки парировал голкипер, но первым на добивании оказался Кожушко – 1:0. Гол добавил футболистам "Кривбасса" уверенности в собственных силах и они продолжали доминировать. В середине тайма арбитр назначил пенальти за фол Чурка после подачи с углового, но после просмотра VAR решение было отменено.

Что можно вспомнить у подопечных Коваля в атаке? Разве что удар Алефиренко, но игрок группы атаки "Зари" пробил выше ворот. У луганского коллектива снова были существенные проблемы с конструктивом. Они пытались быстро доходить до заключительной трети поля, но до голевых моментов дело не доходило.

В конце тайма команды обменялись голами. Сначала отличились хозяева, в эпизоде когда удар Кожушка заблокировал защитник, но после этого мяч оказался у расстрелявшего ворота Понедельника - 2:0. "Заря" ответила шикарным ударом Герреро из-за пределов штрафной в девятку – 2:1. Если бы не Герреро, то для гостей все было бы очень плачевно. Интрига на второй тайм в нашем матче сохранялась.

Уже в дебюте второго тайма мог увеличивать преимущество хозяев Дибанго, но он не попал в створ ворот после сольного рейда. По счету подопечные Вернидуба играли уверенно. Все вопросы о победителе должен был снимать Кожушко, но умудрился не сделать этого. Олег уже обыграл защитника, но с нескольких метров попал в защитника. В этом эпизоде сложнее было незабить и именно это сделал игрок "Кривбасса". Луганчане пытались что-то создать, но ничего у них не получалось. К сожалению, это уже не та "Заря", которая была в прошлом сезоне.

Однако успех гостям принес угловой. Чурко подал, а Батагов подставил ногу и переправил мяч в сетку – 2:2. Кажется, что в этом эпизоде ошибся Клищук. Шикарную возможность вырвать победу для "Зари" имел Горбач, но он с нескольких метров пробил выше ворот.

В итоге матч завершился вничью – 2:2. Криворожцы идут на зимнюю паузу лидерами, по дополнительным показателям опережая "Днепр-1".

Премьер-Лига. 17-й тур

"Кривбасс" – "Заря" 2:2

Голы: Кожушко 10, Понедельник 42 – Герреро 42, Батагов 78

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Илич (Вакулко 84) – Задерака (Близниченко 74), Дебелко (Приходько 61), Кузык (Хомченовский 84) – Кожушко (Устименко 84)

"Заря": Сапутин – Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан 68) – Мышнев (Бугай 59), Чурко – Антюх (Мичин 76), Нагнойный (Данченко 46), Алефиренко (Горбач 46) – Герреро

Предупреждения: Вакулко 85, Бизимана 90+2 – Мышнев 28, Батагов 80