Ювентус готов выложить за Судакова 25 миллионов евро – источник

"Ювентус" поднял свои ставки, пытаясь оформить переход полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Теперь туринцы готовы заплатить 25 миллионов евро, а не 10-15, как сообщалось ранее.

Источник Tutto Juve отмечает, что "бьянконерри" планируют провести этот трансфер уже в следующем месяце. Однако пока эта опция действует только при условии, если горняки согласятся на сумму 25 миллионов евро.

Итальянский клуб считает приоритетным для себя вариантом аренды футболиста с опцией выкупа. В то же время, полноценный трансфер не исключается, а также возможна аренда с обязательным выкупом.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” считает Судакова заменой Ди Марии. Клуб может продать других игроков для оформления трансфера украинца.

Контракт 21-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан еще на 4,5 сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.