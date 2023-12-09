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Ювентус готов выложить за Судакова 25 миллионов евро – источник

Премьер-лига

Сумма выросла, однако достаточно ли это для "горняков"?

Ювентус готов выложить за Судакова 25 миллионов евро – источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Ювентус" поднял свои ставки, пытаясь оформить переход полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Теперь туринцы готовы заплатить 25 миллионов евро, а не 10-15, как сообщалось ранее.

Источник Tutto Juve отмечает, что "бьянконерри" планируют провести этот трансфер уже в следующем месяце. Однако пока эта опция действует только при условии, если горняки согласятся на сумму 25 миллионов евро.

Итальянский клуб считает приоритетным для себя вариантом аренды футболиста с опцией выкупа. В то же время, полноценный трансфер не исключается, а также возможна аренда с обязательным выкупом.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” считает Судакова заменой Ди Марии. Клуб может продать других игроков для оформления трансфера украинца.

Контракт 21-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан еще на 4,5 сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 14:52
мразь ахметов хочет снова наипать западных функционеров. Но Ювентус это не Челси. Больше 25 не дадут. Хотя красная цена Судакова 5-6.
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
09.12.2023 в 14:52
мразь ахметов хочет снова наипать западных функционеров. Но Ювентус это не Челси. Больше 25 не дадут. Хотя красная цена Судакова 5-6.
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0
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