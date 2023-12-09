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Ювентус готов выложить за Судакова 25 миллионов евро – источник
Сумма выросла, однако достаточно ли это для "горняков"?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ювентус" поднял свои ставки, пытаясь оформить переход полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Теперь туринцы готовы заплатить 25 миллионов евро, а не 10-15, как сообщалось ранее.
Источник Tutto Juve отмечает, что "бьянконерри" планируют провести этот трансфер уже в следующем месяце. Однако пока эта опция действует только при условии, если горняки согласятся на сумму 25 миллионов евро.
Итальянский клуб считает приоритетным для себя вариантом аренды футболиста с опцией выкупа. В то же время, полноценный трансфер не исключается, а также возможна аренда с обязательным выкупом.
Ранее сообщалось, что “Ювентус” считает Судакова заменой Ди Марии. Клуб может продать других игроков для оформления трансфера украинца.
Контракт 21-летнего футболиста с "Шахтером" рассчитан еще на 4,5 сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
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