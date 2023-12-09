"Мы изменили саму атмосферу внутри": Дулуб подытожил свою работу в ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб подвел итоги трех месяцев своей работы в черкасском клубе.

“ – Что Вам удалось за три с небольшим месяца в ЛНЗ?

‒ В общем оценка – удовлетворительно. Нет такого увлечения, чтобы очень здорово. Будет ли здорово – будем летом смотреть.

‒ Что изменилось в команде с Вашим приходом?

– Раздевалку изменили, наверное. Больше сплотили ребят. На таком коротком отрезке вряд ли можно сделать что-нибудь фундаментальное. Мы сменили саму атмосферу внутри.

– 3 декабря вы обыграли в Одессе "Черноморец" 3:1. Это была лучшая ваша игра?

– По результату игра удачная – мы взяли три очка на выезде. Нужно понимать, что “Черноморец” – очень организованная команда. При 1:1 чаша могла качнуться в любую сторону, качели были до последнего. Но если по качеству – у нас были и лучшие игры.

В предыдущей игре 25 ноября с “Ворсклой” (0:0) больше доминировали, больше на контроле были, но меньше ударов нанесли. С "Черноморцем" били вдвое больше, это вылилось в конечный результат. Есть прямая закономерность.

Игра с "Зарей" 12 ноября (2:1) по качеству была примерно, как в Одессе”, - сказал Дулуб.