Минай может продать лидера команды Карпатам

По информации телеграмм-канала УПЛ ТБ нападающий "Миная" Егор Твердохлеб скоро может перейти в перволиговые "Карпаты".

Сообщается, что за игроком охотятся еще 2 клуба УПЛ, однако львовяне готовы заплатить большую сумму. Очень хочет видеть нападающего в команде ассистент главного тренера "Карпат" Остап Маркевич.

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Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.

22-летний Твердохлеб в этом сезоне сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отметился 2-а голами и 1-м ассистом.