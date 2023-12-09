  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай может продать лидера команды Карпатам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай может продать лидера команды Карпатам

Премьер-лига

Кто же будет помогать минайцам выбираться со дна?

Минай может продать лидера команды Карпатам

Фото: Минай

Новина українською

По информации телеграмм-канала УПЛ ТБ нападающий "Миная" Егор Твердохлеб скоро может перейти в перволиговые "Карпаты".

Сообщается, что за игроком охотятся еще 2 клуба УПЛ, однако львовяне готовы заплатить большую сумму. Очень хочет видеть нападающего в команде ассистент главного тренера "Карпат" Остап Маркевич.

Читайте такжеКадровая чистка продолжается. Минай попрощался с двумя игроками

Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.

22-летний Твердохлеб в этом сезоне сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отметился 2-а голами и 1-м ассистом.

По теме
yellow-arrow
Потому что надо реализовывать моменты. Кривбасс - Заря 2:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Черноморец – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.12.2023
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч
ФК Минай Карпаты (Львов) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости