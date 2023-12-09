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Минай может продать лидера команды Карпатам
Кто же будет помогать минайцам выбираться со дна?
Фото: Минай
По информации телеграмм-канала УПЛ ТБ нападающий "Миная" Егор Твердохлеб скоро может перейти в перволиговые "Карпаты".
Сообщается, что за игроком охотятся еще 2 клуба УПЛ, однако львовяне готовы заплатить большую сумму. Очень хочет видеть нападающего в команде ассистент главного тренера "Карпат" Остап Маркевич.
Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.
22-летний Твердохлеб в этом сезоне сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отметился 2-а голами и 1-м ассистом.
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