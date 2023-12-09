  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Потому что надо реализовывать моменты. Кривбасс - Заря 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потому что надо реализовывать моменты. Кривбасс - Заря 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Заря ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Потому что надо реализовывать моменты. Кривбасс - Заря 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" сегодня имел не один шанс, чтобы увеличить счет в матче. Хотя криворожский клуб и вел со счетом 2:0, подопечные Юрия Коваля смогли сравнять счет до 2:2, урвав ничью в поединке команды Юрия Вернидуба.

Команды находятся в противоположном положении в турнирной таблице. Хозяева идут первыми в чемпионате, в то время, как гости 14-ми.

Премьер-Лига. 17-й тур
"Кривбасс" - "Заря" 2:2
Голы: Кожушко 10, Понедельник 40 - Герреро 43, Батагов 78

По теме
yellow-arrow
Минай может продать лидера команды Карпатам
yellow-arrow
Черноморец – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.12.2023
yellow-arrow
Виталий Вернидуб: Будто не доиграли этот матч
Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости