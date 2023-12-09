Потому что надо реализовывать моменты. Кривбасс - Заря 2:2. Обзор матча и видео голов

"Кривбасс" сегодня имел не один шанс, чтобы увеличить счет в матче. Хотя криворожский клуб и вел со счетом 2:0, подопечные Юрия Коваля смогли сравнять счет до 2:2, урвав ничью в поединке команды Юрия Вернидуба.

Команды находятся в противоположном положении в турнирной таблице. Хозяева идут первыми в чемпионате, в то время, как гости 14-ми.

Премьер-Лига. 17-й тур

"Кривбасс" - "Заря" 2:2

Голы: Кожушко 10, Понедельник 40 - Герреро 43, Батагов 78