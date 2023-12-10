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Илья Крупский: Рух - это физически сильная команда, они высоко прессингуют

Премьер-лига

Защитник полтавской комады о матче с Рухом

Илья Крупский: Рух - это физически сильная команда, они высоко прессингуют

УПЛ

Новина українською

Защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский пообщался с пресс-службой Украинской Премьер-Лиги, об игре против львовского "Руха".

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В декабре традиционно сложно играть и тренироваться из-за погодных условий. Насколько это повлияло на подготовку к игре против "Руха"?

Подготовка проходила прекрасно, к этому матчу подходим в хорошем настроении после победы над "Днепром-1". Немного мешал нам снег, но в целом настроение у нас боевое.

"Рух" сенсационно стартовал в этом сезоне, дальше у команды был небольшой спад. Какие сильные стороны соперника ты бы выделил перед завтрашним матчем, если учесть, что в конце года физически все команды уже не такие мощные, как летом или осенью?

"Рух" - это физически сильная команда, они достаточно высоко прессингуют, да и вообще умеют играть в футбол. Для них это будет принципиальный матч, как и для нас. Мы в первом круге проиграли им с крупным счетом, думаю, нам будет что доказывать в грядущей игре.

Если "Рух" классно начал, то для вас первые матчи сезона не задались. Затем команда прибавила и вышла из кризиса. Насколько это было психологически тяжело?

Конечно, это был нелегкий процесс. После пауз на матчи сборных мы никак не могли выиграть. Но постепенно набрали ход, от игры к игре коллектив сплачивался и это дало свой результат.

Напомним, матч "Ворскла" - "Рух" пройдет сегодня в 13:00.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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