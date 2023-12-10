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"Несмотря на помощь ВАР, происходят такие ошибки": Директор Оболони - о ситуации с Екатериной Монзуль

Премьер-лига

Александр Ризниченко прокомментировал скандал вокруг Монзуль

"Несмотря на помощь ВАР, происходят такие ошибки": Директор Оболони - о ситуации с Екатериной Монзуль

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Резниченко поделился своими мыслями по поводу ошибки в матче с "Ворсклой" и о судействе в Украинской Премьер-лиге.

Екатерина Монзуль судит матчи международного, мирового уровня. Мы говорим об арбитре, а не о женщине. В этой ситуации надо говорить не только о главном арбитре, но и о боковом арбитре. Который видел эпизод, но никак не отреагировал. Об арбитре ВАР также. Да, я считаю, что была ошибка главного арбитра в том, что она не пересмотрела ВАР. ВАР - именно помощь для них. Если бы посмотрела, то, возможно, Кристина Козорог изменила свое решение. Но это ее решение, она является главным арбитром.

Качество арбитража особое еще с прошлого сезона. Ни одного тура не проходит без судейских ошибок и скандалов. Удивляет то, что на каждом матче работает ВАР. И, несмотря на помощь ВАР, происходят такие ошибки.

Напомним, в матче который состоялся 11 ноября главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко раскритиковал действия женщин-арбитров.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 10:59
женщин надо убрать с мужского футбола --они уже во все виды спорта лезут -не хотят работать а тут такие бабки не за что
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 10:59
женщин надо убрать с мужского футбола --они уже во все виды спорта лезут -не хотят работать а тут такие бабки не за что
Ответить
0
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