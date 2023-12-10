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УПЛ. Черноморец – Колос 1:0. Одесситы впервые за пять матчей набирают очки

Премьер-лига

Все решил одиннадцатиметровый

УПЛ. Черноморец – Колос 1:0. Одесситы впервые за пять матчей набирают очки

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе на поле стадиона "Черноморец" состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный "Черноморец" принимал "Колос".

Подопечные Григорчука проиграли уже четыре матча подряд. Последний раз одесситы побеждали 21 октября, когда дома разгромили "Минай" - 3:0. Хозяев ожидала очень непростая игра, ведь подопечные Вишняка пропустили всего девять мячей и это лучший показатель в чемпионате. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Колоса" до этого тура длилась в чемпионате 9 игр: 2 победы и 7 ничьих.

Отметим, что на поле "Черноморца" соперники в УПЛ встречались раньше только один раз. Это был поединок 24-го тура предыдущего сезона-2022/2023. В нем со счетом 3:0 выиграли одесситы.

УПЛ. Черноморец – Колос 1:0. Одесситы впервые за пять матчей набирают очки - изображение 1

В начале встречи одесситы больше контролировали мяч, но первыми по воротам пробили гости. Удару Демченко из-за пределов штрафной не хватило точности. Контратаки "Колоса" были достаточно опасны. Мог открывать счет Велетень, который после сольного рейда пробивал в дальний угол. В створ ворот Владислав не попал. Хозяевам не хватало конструктива в заключительной трети поля. Слишком много сумбура было в игре "моряков".

Подопечные Вишняка отдали инициативу сопернику и рассчитывали на быстрый выход из обороны в атаку. Однако и у них мало что выходило на чужой половине поля. Темп матча был слишком медленным. Во второй половине тайма начали больше играть первым номером гости, но с позиционным футболом команды имели существенные проблемы. Голкиперы откровенно отдыхали без работы.

Штогрин имел все шансы забивать с дальней стойки, но попал в сетку с внешней стороны. Это уже хоть что-то, учитывая ход матча. На перерыв соперники ушли без голов с одним ударом в створ ворот.

Хотелось, чтобы во второй половине встречи футбол стал более интересным, но никто из соперников не хотел рисковать. Борьба. борьба и еще раз борьба. Одесситы контролировали мяч, но не знали что с ним делать в заключительной трети поля. Сложно было смотреть на футбол такого низкого качества.

На 75-й минуте Фесюн сбил Васильева и назначил арбитр пенальти в ворота гостей. Достаточно неожиданное развитие событий. Одиннадцатиметровый реализовал Илья Путря – 1:0. Отыграться футболисты "Колоса" не смогли. Таким образом, одесситы впервые за пять игр набирают очки.

Премьер-лига. 17-й тур

"Черноморец" - "Колос" 1:0

Голы: Путря (77, пен)

"Черноморец": Варакута – Путря, Ермаков, Гучек, Брагару – Кузык, Васильев, Шпорн – Бадибанга, Иеде (Авагимян, 46), Штогрин

"Колос": Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец - Лучкевич (Золотов, 46), Демченко, Милько, Емец - Велитень (Мякушко, 61), Салабай, Ильин (Болбат, 61)

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Комментарии
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наварін (Київ)
10.12.2023 в 17:00
Чорноморець грав краще, тому і переміг
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Комментарии 1
наварін (Київ)
10.12.2023 в 17:00
Чорноморець грав краще, тому і переміг
Ответить
1
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