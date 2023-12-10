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Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

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"Ворскла" и "Рух" – соседи по позициям в турнирной таблице. В случае победы полтавчане сравняются по очкам с львовянами. Это обстоятельство добавляет противостоянию принципиальности.

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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

"Ворскла" Полтава – "Рух" Львов

VBET Лига. 17-й тур

10 декабря, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского, 13:00.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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