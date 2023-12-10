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Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
УПЛ
"Ворскла" и "Рух" – соседи по позициям в турнирной таблице. В случае победы полтавчане сравняются по очкам с львовянами. Это обстоятельство добавляет противостоянию принципиальности.
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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
"Ворскла" Полтава – "Рух" Львов
VBET Лига. 17-й тур
10 декабря, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского, 13:00.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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