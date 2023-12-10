Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча УПЛ

У "Черноморца" продолжается серия без побед - команда растеряла тот темп, который в начале сезона позволял держаться среди лидеров. Удастся ли одесситам уйти с хорошим настроением на зимний перерыв? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

10.12.2023. Одесса, "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – UA-Футбол| видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.