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Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча УПЛ

фото - ФК Колос (Ковалівка)

Новина українською

У "Черноморца" продолжается серия без побед - команда растеряла тот темп, который в начале сезона позволял держаться среди лидеров. Удастся ли одесситам уйти с хорошим настроением на зимний перерыв? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, десятого декабря, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

10.12.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:00 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция матча – UA-Футбол| видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

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Трансляція матчу Чорноморець - Колос
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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