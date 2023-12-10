"Опровергаю на 100%": Колесник прокомментировал сотрудничество с агентством ALIK FOOTBALL

Технический директор "ЛНЗ" Андрей Колесник ответил на вопросы в интервью ютуб-каналу "ТаТоТаке", по поводу слухов о сотрудничестве с агентством "ALIK FOOTBALL MANAGEMENT", которое близко к экс-функционеру Металлиста Евгению Красникову.

"Опровергаю на 100%. Игроки, которые приходят в команду, попадают туда, только по своим игровым качествам и потому, что мы видим, как их качества можно использовать. Нет еще ни одного прецедента, чтобы усомниться в этих словах"