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"Опровергаю на 100%": Колесник прокомментировал сотрудничество с агентством ALIK FOOTBALL
Андрей Колесник прокомментировал слухи
Фото: FanDay
Технический директор "ЛНЗ" Андрей Колесник ответил на вопросы в интервью ютуб-каналу "ТаТоТаке", по поводу слухов о сотрудничестве с агентством "ALIK FOOTBALL MANAGEMENT", которое близко к экс-функционеру Металлиста Евгению Красникову.
"Опровергаю на 100%. Игроки, которые приходят в команду, попадают туда, только по своим игровым качествам и потому, что мы видим, как их качества можно использовать. Нет еще ни одного прецедента, чтобы усомниться в этих словах"
Напоминаем, "ЛНЗ" с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.
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