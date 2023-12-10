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Динамо - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В рамках последнего тура чемпионата Украины в 2023-м году состоится киевское дерби. "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского будет принимать "Оболонь".

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Очевидно, что команды Александра Шовковского и Валерия Иващенко являются представителями разных классовых сегментов. "Пивоварам" вообще очень сложно даются победы, последняя датирована аж 8-м октября. В свою очередь "бело-синие" наоборот набрали темп и имеют серию из трех побед подряд.

Матч 17-го тура УПЛ "Динамо" - "Оболонь" состоится в понедельник, 11-го декабря 2023-го года, в 15:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на 2+2.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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