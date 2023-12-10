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"Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор, а безответственность местного клуба": Сергей Мохник - о ситуации с Минаем

Премьер-лига

Заместитель генерального директора Динамо Киев раскритиковал действия Миная

"Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор, а безответственность местного клуба": Сергей Мохник - о ситуации с Минаем

Динамо

Новина українською

Заместитель генерального директора киевского "Динамо Киев" Сергей Мохник дал комментарий относительно высказываний главного тренера "Миная" Желько Любеновича.

"Мы с пониманием относимся к любым форс-мажорам других клубов УПЛ. Но есть определенные моменты, которые не относятся к форс-мажорным ситуациям. Представители "Миная", "Динамо Киев", судьи и делегат договорились, что игра отменяется, если воздушная тревога будет до 14:30, это зафиксировано документально.

С самого начала мы отметили, что готовы играть в этот день позже, но представители "Миная" сообщили, что это будет невозможным из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения. Воздушная тревога это форс-мажор. Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор. Это непрофессионализм и отсутствие уважения к другим участникам чемпионата.

Наша позиция очень проста: это был не форс-мажор, а безответственность местного клуба. Мы не хотим устраивать юридические и регламентные ссоры, а ждем нормальной реакции со стороны соперника и его порядочности. "Динамо Киев" без проблем сыграет этот матч, но "Минай" должен приехать в Киев и играть на нашем поле. Это будет их мера ответственности за то, что произошло в минувшее воскресенье", — сказал Мохник.

Напомним, игра между "Минаем" и "Динамо Киев" не состоялась из-за воздушной тревоги, поскольку вынужденная пауза длилась больше часа, стороны приняли решения перенести игру.

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Динамо (Киев) Сергей Мохник
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
10.12.2023 в 15:09
А що наперед не знали , щодо ситуації з освітленням. Ця ситуація прораховувалася наперед на 100%. Матч на 13.00 і ймовірність тривоги 100% в цей час. Всі прекрасно знали , що тривалість тривоги зросла щ +-1 год. до майже 3 год. На що надіялися? Що пронесе? Проносило літом , коли день довгий. А зараз? Колись на Закарпатті проводили матчі 3-4 клуби і домовлялися, а зараз Києву просто треба очки . Тому така позиція
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Комментарии 6
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
10.12.2023 в 15:09
А що наперед не знали , щодо ситуації з освітленням. Ця ситуація прораховувалася наперед на 100%. Матч на 13.00 і ймовірність тривоги 100% в цей час. Всі прекрасно знали , що тривалість тривоги зросла щ +-1 год. до майже 3 год. На що надіялися? Що пронесе? Проносило літом , коли день довгий. А зараз? Колись на Закарпатті проводили матчі 3-4 клуби і домовлялися, а зараз Києву просто треба очки . Тому така позиція
Ответить
3
0
Zapp Brannigan (Київ)
10.12.2023 в 16:43
Камон, Минай зараз усі дрючать у хвіст і в гриву. ДК має його боятися?
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Полiccя (Житомир)
10.12.2023 в 17:11
У Динамо дуже багато пропущених матчів які тепер треба догравати весною . А це витрачений час на переїзди і втома . так що зрозуміло чому суркісята розвонялися
 
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Spokoyno (Київ)
10.12.2023 в 15:03
Відповідальність не лише босів Минаю, а і тих хто дав "добро" на цей майданчик! Сумніваюся, що за "гарні очі"
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Zapp Brannigan (Київ)
10.12.2023 в 16:51
Колись Буковину не допустили в УПЛ через відсутність підігріву поля (а от світло в них було!). У Миная нема ні світла, ні підігріву. Чому вони в Ужгороді на стадіоні не грають, де Говерла грала?
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Полiccя (Житомир)
10.12.2023 в 17:11
там також ВЖЕ нема світла
 
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