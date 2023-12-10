"Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор, а безответственность местного клуба": Сергей Мохник - о ситуации с Минаем

Заместитель генерального директора киевского "Динамо Киев" Сергей Мохник дал комментарий относительно высказываний главного тренера "Миная" Желько Любеновича.

"Мы с пониманием относимся к любым форс-мажорам других клубов УПЛ. Но есть определенные моменты, которые не относятся к форс-мажорным ситуациям. Представители "Миная", "Динамо Киев", судьи и делегат договорились, что игра отменяется, если воздушная тревога будет до 14:30, это зафиксировано документально.

С самого начала мы отметили, что готовы играть в этот день позже, но представители "Миная" сообщили, что это будет невозможным из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения. Воздушная тревога это форс-мажор. Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор. Это непрофессионализм и отсутствие уважения к другим участникам чемпионата.

Наша позиция очень проста: это был не форс-мажор, а безответственность местного клуба. Мы не хотим устраивать юридические и регламентные ссоры, а ждем нормальной реакции со стороны соперника и его порядочности. "Динамо Киев" без проблем сыграет этот матч, но "Минай" должен приехать в Киев и играть на нашем поле. Это будет их мера ответственности за то, что произошло в минувшее воскресенье", — сказал Мохник.