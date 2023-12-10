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Виталий Пономарев: Ворскла заставила нас играть вторым номером
Главный тренер Руха подытожил заключительную игру в 2023 году
УПЛ ТБ
Сегодня состоялся матч в рамках 17 тура УПЛ. "Ворскла" - "Рух", матч закончился со счетом 1:1. Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев подытожил сыгранную игру.
"Было много моментов и с нашей стороны, и со стороны Ворсклы. Поэтому, я думаю, что игра понравилась. Для нас был очень сложный матч. Ворскла - опытная команда, с качественными опытными футболистами. Во втором тайме нам сложнее было, Ворскла больше доминировала. Однако я благодарю ребят за эту игру.
Мы всегда хотим играть с позиции силы, играть агрессивно. Ворскла заставила нас так играть, не мы сами так решили. Еще раз хочу повторить, здесь очень опытные футболисты, против которых сложно было постоянно играть вторым номером. Соперник в итоге забил, использовав свой момент", — сказал Пономарев.
Напомним, это была последняя игра "Руха" в этом году, сейчас они занимают пятое место с 26 очками в активе.
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