Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник – о матче против Руха: Мы показали характер, показали, что мы это умеем
Хотели выиграть, но играли против команды, которая тоже умеет играть
Скріншот: канал Ворскли на YouTube
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал игру его подопечных в ничейном поединке УПЛ против "Руха".
“Сложные условия, но благодарность ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первыми, потом наш соперник открывался бы, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1.
Когда ты пропускаешь, а потом отыграешь, это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то это негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но есть, что есть.
Мы играли против команды, которая тоже умеет играть. У нас было два-три неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной. Играть только за счет дальних ударов – неправильно”, - сказал Скрипник.
"Ворскла" продолжила свою беспроигрышную серию до семи матчей. За этот отрезок поединков полтавчане трижды победили и четыре раза сыграли вничью.
Подопечные Скрипника занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Однако до конца текущего тура "Колос" еще имеет шанс обогнать полтавчан.
Популярное сейчас
- Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить
- Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
- Кривбасс - зимний чемпион по дополнительным, у Днепра-1 - столько же очков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны