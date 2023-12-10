Скрипник – о матче против Руха: Мы показали характер, показали, что мы это умеем

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал игру его подопечных в ничейном поединке УПЛ против "Руха".

“Сложные условия, но благодарность ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первыми, потом наш соперник открывался бы, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1.

Когда ты пропускаешь, а потом отыграешь, это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то это негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но есть, что есть.

Мы играли против команды, которая тоже умеет играть. У нас было два-три неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной. Играть только за счет дальних ударов – неправильно”, - сказал Скрипник.