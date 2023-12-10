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Скрипник – о матче против Руха: Мы показали характер, показали, что мы это умеем

Премьер-лига
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Хотели выиграть, но играли против команды, которая тоже умеет играть

Скрипник – о матче против Руха: Мы показали характер, показали, что мы это умеем

Скріншот: канал Ворскли на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал игру его подопечных в ничейном поединке УПЛ против "Руха".

“Сложные условия, но благодарность ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первыми, потом наш соперник открывался бы, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1.

Когда ты пропускаешь, а потом отыграешь, это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то это негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но есть, что есть.

Мы играли против команды, которая тоже умеет играть. У нас было два-три неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной. Играть только за счет дальних ударов – неправильно”, - сказал Скрипник.

"Ворскла" продолжила свою беспроигрышную серию до семи матчей. За этот отрезок поединков полтавчане трижды победили и четыре раза сыграли вничью.

Подопечные Скрипника занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Однако до конца текущего тура "Колос" еще имеет шанс обогнать полтавчан.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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