Капитан Руха: Пропустили гол из-за усталости

В последнем туре УПЛ в этом году "Ворскла" принимала "Рух". Долгое время счет был в пользу гостей благодаря голу Рунича, но победу удержать не удалось. Степанюк сравнял счет на 83-й минуте.

Капитан "Руха" Марко Сапуга прокомментировал этот результат.

Мы ехали в Полтаву зная, что нам будет непросто, ведь нам будет противостоять сильный соперник. "Рух" хотел победить и боролся до конца за этот результат, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

В первом тайме мы играли лучше, но команда несколько подсела во второй половине игры. До определенного момента "Рух" накрывали полтавчан и не давал им ничего создать, но потом появилась усталость и нам не удалось удержали победу, пропустили гол в конце матча.

Я думаю, в этом сезоне мы набрали хорошую форму и демонстрируем хорошие результаты в турнирной таблице. Теперь нам следует работать еще больше, чтобы удержаться на этих позициях.