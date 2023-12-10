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Капитан Руха: Пропустили гол из-за усталости

Премьер-лига

Победа была близкой

Капитан Руха: Пропустили гол из-за усталости

Фото: ФК Рух

Новина українською

В последнем туре УПЛ в этом году "Ворскла" принимала "Рух". Долгое время счет был в пользу гостей благодаря голу Рунича, но победу удержать не удалось. Степанюк сравнял счет на 83-й минуте.

Капитан "Руха" Марко Сапуга прокомментировал этот результат.

Мы ехали в Полтаву зная, что нам будет непросто, ведь нам будет противостоять сильный соперник. "Рух" хотел победить и боролся до конца за этот результат, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением.

В первом тайме мы играли лучше, но команда несколько подсела во второй половине игры. До определенного момента "Рух" накрывали полтавчан и не давал им ничего создать, но потом появилась усталость и нам не удалось удержали победу, пропустили гол в конце матча.

Я думаю, в этом сезоне мы набрали хорошую форму и демонстрируем хорошие результаты в турнирной таблице. Теперь нам следует работать еще больше, чтобы удержаться на этих позициях.

"Рух" сейчас находится на 5-м месте УПЛ, но может отдать эту позицию "Динамо", которое располагается под ними и имеет аж 4 игры в запасе.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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