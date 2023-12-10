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Григорчук: Хотелось бы больше остроты

Премьер-лига

Наставник одесского клуба поделился впечатлениями от победы над Колосом

Григорчук: Хотелось бы больше остроты

Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился впечатлениями от победы над "Колосом":

"Намного легче жить и работать дальше после побед. Очень важно, что мы выиграли и порадовали наших болельщиков. Нам очень обидно, когда мы дома не выигрываем. Сегодня мы в целом играли достаточно солидно и выиграли. Я надеюсь, что наши болельщики довольны. Я и игроки довольны. Для нас было принципиально преодолеть непростую ситуацию и сыграть на своем уровне. Не скажу, что мы сегодня провели блестящую игру. Однако мы ее вели, контролировали. Конечно, хотелось бы больше остроты, но в целом, здесь почти все положительно.

На поле есть движение, когда люди выполняют контратакующую работу на высоких скоростях. При нашем стиле игры, движение - это коротенькие рывочки, резкая рваная работа. Здесь надо еще много работать над этим. Это такая обязательная компонента - контролировать вообще мяч. Сегодня уровень был добротный, но нам следует еще добавлять в этом".

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 19:56
ЧО надо усиление --1 тайм вообще дно а с выходом АВАГИМЯНА на чили хоть работать--чаще надо делать замены и во время
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 19:56
ЧО надо усиление --1 тайм вообще дно а с выходом АВАГИМЯНА на чили хоть работать--чаще надо делать замены и во время
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