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Григорчук: Хотелось бы больше остроты
Наставник одесского клуба поделился впечатлениями от победы над Колосом
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился впечатлениями от победы над "Колосом":
"Намного легче жить и работать дальше после побед. Очень важно, что мы выиграли и порадовали наших болельщиков. Нам очень обидно, когда мы дома не выигрываем. Сегодня мы в целом играли достаточно солидно и выиграли. Я надеюсь, что наши болельщики довольны. Я и игроки довольны. Для нас было принципиально преодолеть непростую ситуацию и сыграть на своем уровне. Не скажу, что мы сегодня провели блестящую игру. Однако мы ее вели, контролировали. Конечно, хотелось бы больше остроты, но в целом, здесь почти все положительно.
На поле есть движение, когда люди выполняют контратакующую работу на высоких скоростях. При нашем стиле игры, движение - это коротенькие рывочки, резкая рваная работа. Здесь надо еще много работать над этим. Это такая обязательная компонента - контролировать вообще мяч. Сегодня уровень был добротный, но нам следует еще добавлять в этом".
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