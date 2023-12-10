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Тренер Колоса Вишняк: Первую часть сезона не можем занести в актив
Вероятно, надеялись на что-то большее
Скриншот: канал Чорноморця на YouTube
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк подытожил поединок с "Черноморцем", в котором его подопечные пропустили гол с пенальти и проиграли.
Так случилось, что мы заработали необязательный пенальти в свои ворота и пропустили. Читалось, что эта игра может быть до забитого мяча. Так и произошло. Мы допустили ошибку и она привела к пропущенному голу.
Думаю, что первую часть чемпионата нельзя занести в актив "Колосу". Имею в виду в актив того, что хотелось бы иметь лучшие результаты. Однако опять же, стоит задача построить команду, которая будет способна побороться за участие в еврокубках. Все игры показывают, кто готов к этим задачам, насколько, у кого есть желание и силы. Эти полгода получились очень информативными. У нас еще есть второй круг, тогда и будем подводить итоги чемпионата.
"Колос", после этой игры, пропустил "Черноморец" на 8-е место, а сам расположился на 9-м. Очное противостояние стало для команд последним матчем в 2023 году.
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