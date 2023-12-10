Победа была близкой, если бы не Степанюк. Ворскла - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Игра 17-го тура между "Ворсклой" и "Рухом" завершилась ничьей. Львовяне выглядели достаточно уверенно, с серьезной заявкой на 3 очка. Но бомбардирские качества игрока хозяев Руслана Степанюка дали о себе знать. Поэтому, полтавчане вырывают для себя 1 балл на 83-й минуте. Интересно, что еще через 2 минуты Руслан получил вторую желтую карточку, поэтому был вынужден покинуть поле. Ну а что - задача минимум выполнена, можно идти отдыхать.

17-й тур УПЛ, сезон 2023/24

10 декабря, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Ворскла" - "Рух" 1:1

Голы: Степанюк (83) - Рунич (24)

Предупреждения: Кане, Степанюк, Скляр - Дидык, Сапуга, Роман

Удаление: (Степанюк, 85, вторая желтая)