Вязкий поединок в Одессе. Черноморец - Колос 1:0. Обзор матча и видео голов

"Черноморец" наконец прерывает две серии. Одну свою - команда проиграла последние четыре матча. Другая серия - ковалевская. Их оппоненты не проигрывали 9 матчей подряд, но встреча в Одессе оборвала удачную серию.

Результат решил один момент - забитый пенальти на 77-й минуте, который реализовал Путря.

Таким образом одесситы обгоняют "Колос" турнирной таблице и занимают 8 строчку, сразу над сегодняшними оппонентами.

Премьер-Лига. 17-й тур

"Черноморец" - "Колос" 1:0

Голы: Путря (77, пен)