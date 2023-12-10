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Вязкий поединок в Одессе. Черноморец - Колос 1:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец - Колос ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Вязкий поединок в Одессе. Черноморец - Колос 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"

Новина українською

"Черноморец" наконец прерывает две серии. Одну свою - команда проиграла последние четыре матча. Другая серия - ковалевская. Их оппоненты не проигрывали 9 матчей подряд, но встреча в Одессе оборвала удачную серию.

Результат решил один момент - забитый пенальти на 77-й минуте, который реализовал Путря.

Таким образом одесситы обгоняют "Колос" турнирной таблице и занимают 8 строчку, сразу над сегодняшними оппонентами.

Премьер-Лига. 17-й тур
"Черноморец" - "Колос" 1:0
Голы: Путря (77, пен)

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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 19:51
повезло ЧО а с игры не могли забить --сегодня хоть ГРИ сделал во время замену
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.12.2023 в 19:51
повезло ЧО а с игры не могли забить --сегодня хоть ГРИ сделал во время замену
sticker
Ответить
0
0

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