Ярослав Вишняк: Игра в Одессе была до забитого мяча

После матча 17-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Колос" (1:0) главный тренер коваливской команды Ярослав Вишняк ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции.

- Игра была до забитого мяча, это было видно, - начал комментарий об игре наставник гостей. – Где-то мы допустили ошибку, которая закончилась пенальти в наши ворота. Пропустив этот мяч, потом сложно было отыгрываться. Хотя времени было достаточно, однако создать нормального давления не смогли. Не смогли по разным причинам, но не хочется в это углубляться. Повторюсь: игра была до забитого мяча. К сожалению, мы его пропустили и проиграли этот матч.

- В этом чемпионате, пожалуй, как никогда, слишком часто звучат жалобы на арбитраж. Что касается сегодняшнего назначения пенальти, у вас никаких сомнений нет?

– Нет, визуально нет никаких.

– В концовке матча ваша команда выглядела достаточно активно. Это свидетельствовало о том, что "Колос" прибавил в игре или "Черноморец" сбавил обороты?

– Я думаю, что "Черноморец" играл по счету. Опять же скажу: команда соперника стремилась сохранить результат, потому "села" в оборону. Мы ее где-то поджали, однако не смогли создать такой момент, который хотя бы считался голевым. Был навал, были какие-то подачи, но… Учитывая, что игра была до забитого мяча, сработала психология.

– Ожидаются ли новые лица в составе "Колоса"? Возможно, будут новички в команде или еще какое-то усиление?

– Дам развернутый ответ на этот вопрос. В связи с тем, что качественных игроков мало, по ходу сезона к нам приезжали футболисты, которых мы смогли подписать. Но они были травмированы. Это такие игроки, как нападающий Лукас Ранджел, полузащитник Диего Силва Кариока, вернувшийся в "Колос" на постоянной основе, а также еще один игрок атаки – Андрей Тотовицкий. Его мы подписали в последний день трансферного окна. Все эти футболисты залечивали свои травмы. Ранджел так и не смог сыграть в большинстве матчей, ведь восстановился лишь к концу осеннего отрезка чемпионата. Однако мы решили его не задействовать до начала зимней работы, чтобы случайно не навредить процессу восстановления. Это же могу сказать и насчет Тотовицкого, который восстановился только после двенадцатого тура и только тогда начал появляться на поле. Однако затем он заболел и матч предыдущего тура пропустил. К сожалению, у него все идет кувырком. Похожая ситуация с Диего, травмированным. Долгий срок не мог играть Павел Ориховский, и пока не восстановился, чтобы выходить в стартовом составе. А еще у нас надолго выбыл из обоймы Андрей Цуриков, у которого было жесткое игровое столкновение с игроком "Металлиста 1925". Это все наш резерв, наш потенциал, который нужно использовать. Необходимо подготовить этих футболистов и вводить в стартовый состав. А если будет возможность, то, конечно же, будем стремиться заключить контракты с новыми футболистами – теми, которые смогут усилить нашу игру непосредственно в стартовом составе. Будем надеяться, что будут новые подписания, однако в первую очередь нам нужно будет разобраться с теми игроками, которые есть сейчас.