Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет

В понедельник, 11 декабря, сыграют "Металлист 1925" и "Александрия" в рамках УПЛ. Обоим коллективам нужны очки, поэтому борьба будет бешеная. Собственно, об этом и говорит тренер харьковчан Олег Голодюк.

У нас очень плотный график, очень тяжелая неделя. Но, наверное, ребята должны понимать, что это заключительная игра первой части чемпионата и завтра нужно, в некоторых моментах, даже через не могу сыграть и потом с чистой совестью отдыхать. Для нас очень важна завтра игра, потому что где-то растеряли мы зачетные баллы. Иногда это было справедливо, иногда несправедливо. Завтра у нас другого выхода, кроме как одерживать победу, у нас нет.

Команда не погасла - это 100%, все имеют полное понимание, что нам нужна победа. Для полного психологического, позитивного настроя нам не хватает только победы. "Александрии" завтра нечего терять, но и мы в такой же ситуации.