  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет

Премьер-лига

Харьковчане настроены решительно

Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

В понедельник, 11 декабря, сыграют "Металлист 1925" и "Александрия" в рамках УПЛ. Обоим коллективам нужны очки, поэтому борьба будет бешеная. Собственно, об этом и говорит тренер харьковчан Олег Голодюк.

У нас очень плотный график, очень тяжелая неделя. Но, наверное, ребята должны понимать, что это заключительная игра первой части чемпионата и завтра нужно, в некоторых моментах, даже через не могу сыграть и потом с чистой совестью отдыхать. Для нас очень важна завтра игра, потому что где-то растеряли мы зачетные баллы. Иногда это было справедливо, иногда несправедливо. Завтра у нас другого выхода, кроме как одерживать победу, у нас нет.

Команда не погасла - это 100%, все имеют полное понимание, что нам нужна победа. Для полного психологического, позитивного настроя нам не хватает только победы. "Александрии" завтра нечего терять, но и мы в такой же ситуации.

Матч "Металлист 1925" - "Александрия" станет последним в 2023 году для обеих команд. Начало встречи в 14:00.

По теме
yellow-arrow
Роман Григорчук: Сказал команде "Браво!", потому что она играет в футбол очень и очень серьезно
yellow-arrow
Ярослав Вишняк: Игра в Одессе была до забитого мяча
yellow-arrow
Вязкий поединок в Одессе. Черноморец - Колос 1:0. Обзор матча и видео голов
Олег Голодюк ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости