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Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет
Харьковчане настроены решительно
Фото: ФК Металіст 1925
В понедельник, 11 декабря, сыграют "Металлист 1925" и "Александрия" в рамках УПЛ. Обоим коллективам нужны очки, поэтому борьба будет бешеная. Собственно, об этом и говорит тренер харьковчан Олег Голодюк.
У нас очень плотный график, очень тяжелая неделя. Но, наверное, ребята должны понимать, что это заключительная игра первой части чемпионата и завтра нужно, в некоторых моментах, даже через не могу сыграть и потом с чистой совестью отдыхать. Для нас очень важна завтра игра, потому что где-то растеряли мы зачетные баллы. Иногда это было справедливо, иногда несправедливо. Завтра у нас другого выхода, кроме как одерживать победу, у нас нет.
Команда не погасла - это 100%, все имеют полное понимание, что нам нужна победа. Для полного психологического, позитивного настроя нам не хватает только победы. "Александрии" завтра нечего терять, но и мы в такой же ситуации.
Матч "Металлист 1925" - "Александрия" станет последним в 2023 году для обеих команд. Начало встречи в 14:00.
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