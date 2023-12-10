Роман Григорчук: Сказал команде "Браво!", потому что она играет в футбол очень и очень серьезно

На послематчевой пресс-конференции по завершении поединка 17-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" - "Колос" (Коваливка) (1:0) главный тренер "моряков" Роман Григорчук начал не только с комментария об игре, но и затронул тему болельщиков.

– Какие ощущения у вас после того, как удалось прервать безвыигрышную серию из четырех матчей победой? – вопрос от корреспондента UA-Футбол.

- Удовлетворение и гордость за своих футболистов. Ибо это было в данной ситуации главным. Причем не просто выиграть, а играя с верой в свой стиль, в саму игру и ее построение. И я повторю, что сказал перед этим в раздевалке ребятам и во время флеш-интервью: всем футболистам говорю "Браво!" и "Спасибо!", потому что они просто молодцы. Это я подытоживаю не именно сегодняшнюю игру, а весь отрезок осенней части чемпионата.

Но я отвечаю, пожалуй, больше, чем вы спросили. Мы переживали и многое слышали за последний месяц анализов и впечатлений от разных людей. Я хоть это и знал, но для себя еще раз получил подтверждение, что для поклонников главное, чтобы команда выигрывала. И когда она выигрывает, то тот факт, как именно она при этом играет – это уже другое. Лично для меня – точно не так, как для них. Я согласен, что нужно побеждать, ведь результат – это самое главное. Но будущее самого футбола как социального явления, вида спорта и, если хотите, шоу – все должно заключаться не только в результате. Возможно, придет время, когда для людей будет важнее само качество игры и болельщики научатся больше и глубже понимать футбол. Тогда и анализ будет другим. Я хочу сказать: даже то, что на наших трибунах приходилось слышать на предыдущих играх, меня, честно говоря, удивило. Было такое резкое изменение настроения… Понимаю, что это не те люди, которые сначала кричат ​​"Браво!", а потом "Позор!" или что-то подобное. Это, наверное, разные люди. Но все же… Так что анализ у меня совсем другой, чем у этих людей – по крайней мере тех, которых мы слышали в течение последнего месяца. И я хочу вам об этом сказать. Повторюсь: я сказал команде "Браво!", потому что она играет в футбол очень и очень серьезно. Команда играет в футбол и имеет сложный стиль. Но это стиль, у которого есть будущее. Конечно, очень много нужно работать по концовке атаки и тому подобное. Есть моменты, которые нужно дорабатывать и повышать уровень, но это то, что мы хотим. Почему я сейчас сказал, что очень доволен и все мы очень рады. Проиграв предыдущие матчи, мы сегодня как-то выиграли. Нет, не как-то! Мы выиграли абсолютно в своем стиле, имея огромное преимущество над соперником, контролируя игру, ведя игру и управляя всем на поле. Мы забили не так много, как хотелось бы для такого качественного футбола, но слава Богу, мы выиграли. Это очень важная вещь. Таков мой короткий анализ. Если я начну дальше анализировать, то буду немного злой. Ведь то, что я слышал (от болельщиков во время домашних поражений – прим. авт.), просто не мог даже понять: как люди так могут реагировать на какой-то отдельно взятый один проигранный матч из целого сезона? Пусть будет, что мы проиграли игру, и я сказал, что принимаю это поражение. Это будет одна игра. Возможно. И то – не знаю. Обо всех остальных играх, как на мой анализ, хочу сказать своим подопечным: "Вы – красавцы!". Но когда мы проиграли, то я им это не говорю. Понимаю ведь, что это не то время. Одно, что я признаю и беру на себя, это ошибки, не поддающиеся никакому анализу. И тяжело найти причины этих ошибок. А мы их допустили в этом чемпионате целый ряд. Вот тот момент, когда у меня в голове конкретный негатив, и я вам его озвучиваю. Эти ошибки (и мы понимаем) могут перечеркнуть многие. Все остальное – это позитив. Благодарность футболистам, и еще раз говорю: они – просто молодцы.

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- Насколько было сложно подготовить игроков к сегодняшнему матчу, учитывая негативные результаты четырех предыдущих туров, в которых команда потерпела четыре поражения?

- Я сказал футболистам: "Ребята, мы четыре игры проиграли – давайте уже наконец-то выиграем". Те матчи, в которых мы уступили, нельзя одинаково анализировать, ведь в трех из них играли в меньшинстве. Взять игру с ЛНЗ или с кем-нибудь другим. Они – разные, и сводить их все вместе невозможно. И поэтому мы и не делали их анализ. У нас даже не было речи ни о какой-то яме, ни о каком-то спаде! Не знаю, что там люди придумали. Конечно, это досадно. Мне и футболистам досадно, и по отношению к себе я вам после предыдущей игры с ЛНЗ говорил, что готов провалиться на месте. И это при том, что сейчас еще нет такого количества людей, как обычно. Хотя я готов был бы провалиться даже тогда, когда на стадионе было бы всего десять человек. Мы не можем дома проигрывать несмотря ни на что! И, конечно, когда ты проигрываешь, то из-за этого получаешь вышеупомянутое. Ты понимаешь, что не подарил победу болельщикам. Но сегодня нашим поклонникам мы подарили и победу, и нормальный футбол. Я не говорю, что идеальный футбол, но достаточно и достаточно добротный. И это нас радует. Сегодня для "Черноморца" хороший футбольный день.

– В осеннем отрезке нынешнего чемпионата у вашей команды остался один несыгранный матч – с донецким "Шахтером". Приходилось слышать, что он может состояться еще в декабре этого года.

– Нет. По поводу игры с "Шахтером" точно таких разговоров не было. По крайней мере, я ни разу об этом не слышал. Да и этого не может быть, ведь сейчас все команды закончили осеннюю часть сезона в чемпионате, поэтому мы уходим в отпуск.