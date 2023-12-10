Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты

Егор Твердохлеб опроверг слухи о трансфере из "Миная" в "Карпаты". Полузащитник в комментариях телеграм канала "Zorya Londonks" сказал, что не нужно верить слухам.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном трансфере игрока ужгородского клуба в команду Мирона Маркевича.

Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.