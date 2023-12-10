  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Инсайд от самого игрока

Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты

Фото: Минай

Новина українською

Егор Твердохлеб опроверг слухи о трансфере из "Миная" в "Карпаты". Полузащитник в комментариях телеграм канала "Zorya Londonks" сказал, что не нужно верить слухам.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном трансфере игрока ужгородского клуба в команду Мирона Маркевича.

Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Роман Григорчук: Сказал команде "Браво!", потому что она играет в футбол очень и очень серьезно
yellow-arrow
Голодюк: Другого выхода, кроме как одерживать победу с Александрией, у нас нет
yellow-arrow
Ярослав Вишняк: Игра в Одессе была до забитого мяча
ФК Минай Карпаты (Львов) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 00:37
уходить надо за бугор а в этом дворовом УПЛ делать не чего
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 00:37
уходить надо за бугор а в этом дворовом УПЛ делать не чего
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости