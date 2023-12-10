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Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты
Инсайд от самого игрока
Фото: Минай
Егор Твердохлеб опроверг слухи о трансфере из "Миная" в "Карпаты". Полузащитник в комментариях телеграм канала "Zorya Londonks" сказал, что не нужно верить слухам.
Напомним, что ранее
Контракт игрока с "Минаем" рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt его рыночная цена - 600 тысяч евро.
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Источник:t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 00:37
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