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Динамо - Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Динамо - Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 декабря, пройдут два заключительных матча первой части УПЛ 2023/24. В одном из них состоится киевское дерби: "Динамо" на своем стадионе будет принимать "Оболонь". Напомним, в поединке первого круга команды выдали результативную игру, а победу праздновали "динамовцы" со счетом 4:2.

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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