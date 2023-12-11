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Динамо - Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сегодня, 11 декабря, пройдут два заключительных матча первой части УПЛ 2023/24. В одном из них состоится киевское дерби: "Динамо" на своем стадионе будет принимать "Оболонь". Напомним, в поединке первого круга команды выдали результативную игру, а победу праздновали "динамовцы" со счетом 4:2.
Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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