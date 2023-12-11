  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига

Где покажут в прямом эфире матч Металлист 1925 – Александрия, УПЛ, 11 декабря 2023

Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" и "Александрия" редко побеждают в последних матчах, поэтому имеют большое желание закончнить 2023-й год уверенной игрой и тремя очками.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч 17 тура "Шахтер" – "Металлист 1925" в понедельник, 11 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и OmegaTV.

Начало матча "Металлист 1925" – "Александрия" о 14:00.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Металіст 1925 - Олександрія
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Металлист 1925 - Александрия на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.12.2023
yellow-arrow
Твердохлеб опроверг слухи о переходе в Карпаты
телетрансляции ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости