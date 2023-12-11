Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

"Металлист 1925" и "Александрия" редко побеждают в последних матчах, поэтому имеют большое желание закончнить 2023-й год уверенной игрой и тремя очками.

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Смотрите матч 17 тура "Шахтер" – "Металлист 1925" в понедельник, 11 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и OmegaTV.

Начало матча "Металлист 1925" – "Александрия" о 14:00.

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