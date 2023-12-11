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Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Металлист 1925 – Александрия, УПЛ, 11 декабря 2023
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" и "Александрия" редко побеждают в последних матчах, поэтому имеют большое желание закончнить 2023-й год уверенной игрой и тремя очками.
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Смотрите матч 17 тура "Шахтер" – "Металлист 1925" в понедельник, 11 декабря на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и OmegaTV.
Начало матча "Металлист 1925" – "Александрия" о 14:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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