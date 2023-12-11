Филиппов: Нельзя считать, что Днепр-1 пошел на спад

Нападающий "Днпера-1" Александр Филиппов в интервью ПРОФУТБОЛ Digital подвел итоги матча 17-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1).

- Получился хороший матч лидеров. Какие ваши впечатления после него?

- Двойные впечатления остались. Это был действительно центральный матч тура, было много эмоций - как негативных, так и хороших. Думаю, 1:1 - пожалуй, закономерный результат, ведь встречались две хорошие команды.

- Вы были близки к выигрышу, но могли и проиграть, когда при счете 1:1 просматривали VAR. Не было нервов после того, как счет стал 1:1?

- Нервы проявлялись в мелких фолах и эмоциях, когда мы спорили. Но ведь это был центральный матч тура, и никто не хотел проигрывать.

- В кубковом матче вы сыграли вничью с "Полесьем" в основное время, сейчас новую ничья, с "Шахтером" также "Полесье" вничью сыграло. Чем сильна эта команда?

- Эта команда сильна своим характером, лидерскими качествами футболистов. Это один коллектив, в котором все бьются друг за друга. Команда показывает содержательный футбол, имеет качественных футболистов, сплав молодости и опыта.

- Два последних матча выдались для вашей команды тяжелыми: проиграли "Ворскле" и не выиграли в Житомире. Команда пошла на спад немного?

- Нет, так нельзя считать. Мы играли против хороших команд. Та же "Ворскла" имеет хороший коллектив, хорошего тренера. Да, кое-что не получилось, особенно в первом тайме. Сегодня же вы видели, что мы создавали моменты, "Полесье" создавало моменты.

- Больше моментов, показалось, было во втором тайме, а в первом обе команды более осторожно действовали ...

- Пожалуй, да, присматривались друг к другу, опасались пропустить контратаку. Более открытый и содержательный футбол пошел уже во втором тайме, - сказал Филиппов.