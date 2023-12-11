Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 11 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ между "Динамо" и "Оболонью". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В.В Лобановского. Начало - в 15:00.

Динамовцы занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков. Пивовары с 14 баллами располагаются на 12-й строчке. При этом "бело-синие" провели на три игры меньше, а у "зелено-белых" есть один поединок в запасе.

Смотреть можно на 2+2 и YouTube-канале Football Hub. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 17-й тур

11 декабря 2023. Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского

"Динамо" - "Оболонь" 15:00

Трансляция - 2+2, Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол