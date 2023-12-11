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Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 11 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ между "Динамо" и "Оболонью". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В.В Лобановского. Начало - в 15:00.

Динамовцы занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков. Пивовары с 14 баллами располагаются на 12-й строчке. При этом "бело-синие" провели на три игры меньше, а у "зелено-белых" есть один поединок в запасе.

Смотреть можно на 2+2 и YouTube-канале Football Hub. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 17-й тур
11 декабря 2023. Киев, стадион "Динамо" им. В. В Лобановского
"Динамо" - "Оболонь" 15:00
Трансляция - 2+2, Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Трансляция матча Динамо - Оболонь
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