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УАФ требует оборудовать закарпатские стадионы искусственным освещением

Премьер-лига

Или им запретят принимать матчи УПЛ

УАФ требует оборудовать закарпатские стадионы искусственным освещением

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Стадион "Авангард" в Ужгороде и "Минай-Арену" в с. Минай лишили аккредитации на проведение матчей УПЛ из-за отсутствия искусственного освещения на футбольных полях.

УАФ потребовала сделать освещение на закарпатских стадионах до 1-го февраля 2024 года для продолжения аккредитации. Стоит замметить, что на "Авангарде" есть прожекторы, просто они не работают, в то время как на "Минай-Арене" вообще нет ничего.

"Мы напомним, что именно стадион "Авангард" стал базой для старта Украинской Премьер-Лиги в условиях военного времени. А также тылом для шести профессиональных футбольных клубов, которые принимали здесь матчи всеукраинского уровня.

Что касается искусственного освещения стадиона "Авангард", то проектно-сметная документация была разработана еще в ноябре 2021-го года. В марте должны были приступить к работам: заменить освещение и электронное табло на более современное. Однако 24 февраля жизнь всех украинцев изменила полномасштабная война. И все это, конечно же, отменилось", - говорится в заявлении пресс-службы "Авангарда".

Читайте также"Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор, а безответственность местного клуба": Сергей Мохник - о ситуации с Минаем

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Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай УАФ
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 10:14
им отключили за не платежи за элэнергию
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 10:14
им отключили за не платежи за элэнергию
Ответить
0
0

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