Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ требует оборудовать закарпатские стадионы искусственным освещением
Или им запретят принимать матчи УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Стадион "Авангард" в Ужгороде и "Минай-Арену" в с. Минай лишили аккредитации на проведение матчей УПЛ из-за отсутствия искусственного освещения на футбольных полях.
УАФ потребовала сделать освещение на закарпатских стадионах до 1-го февраля 2024 года для продолжения аккредитации. Стоит замметить, что на "Авангарде" есть прожекторы, просто они не работают, в то время как на "Минай-Арене" вообще нет ничего.
"Мы напомним, что именно стадион "Авангард" стал базой для старта Украинской Премьер-Лиги в условиях военного времени. А также тылом для шести профессиональных футбольных клубов, которые принимали здесь матчи всеукраинского уровня.
Что касается искусственного освещения стадиона "Авангард", то проектно-сметная документация была разработана еще в ноябре 2021-го года. В марте должны были приступить к работам: заменить освещение и электронное табло на более современное. Однако 24 февраля жизнь всех украинцев изменила полномасштабная война. И все это, конечно же, отменилось", - говорится в заявлении пресс-службы "Авангарда".
Читайте также"Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор, а безответственность местного клуба": Сергей Мохник - о ситуации с Минаем
Популярное сейчас
- Жирона на первом месте, отрыв от Барселоны - семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги
- Гол и ассист против Барселоны. Известные оценки Цыганкова и Довбика
- Украинская комбинация. Довбик забивает с ассиста Цыганкова Барселоне. ВИДЕО
- Суркис: Луческу - тоталитарный тренер. При Шовковском команда расслабилась
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
Комментарии 1