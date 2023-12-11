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Металлист 1925 - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Металлист 1925 - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист 1925 - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" и "Александрия" встретятся в рамках 17-го тура УПЛ. Харьковчане не выигрывают четыре игры кряду, у горожан одна победа в последних трех поединках.

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Перед предстоящей встречей подопечные Руслана Ротаня в турнирной таблице отстают от соперника на 3 очка, но имеют матч в запасе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

Смотреть можно на Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и OmegaTV. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Чемпионат Украины, 17-й тур
11 декабря 2023. Киевская область, стадион "Левый берег"
"Металлист 1925" - "Александрия" 14:00
Трансляция - Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и OmegaTV.
Текстовая трансляция - UA-Футбол.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Металіст 1925 - Олександрія
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