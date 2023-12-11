Тренер Металлиста 1925: Если будем меньше ошибаться, тогда нам будет намного легче

Наставник "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против "Александрии".

- Это будет второй матч против "Александрии" в первой части сезона. Изменилась ли эта команда по сравнению с матчем летом?

- Я так не думаю. У них остался тот же тренер и он пропагандирует один и тот же футбол. Я думаю, что игроки будут выполнять те же требования, которые он перед ними ставит. Очень хорошая команда, независимо от того, что она находится сейчас внизу турнирной таблицы. Однако они показывают интересный футбол. Нам будет очень тяжело.

- Что станет главным в игре против "Александрии"?

- Повторюсь, что ребята понимают, что сегодня для нас ключевая игра, наверное, и нам нужна только победа. Если будем меньше ошибаться, не будем делать простых ошибок, как мы делали в предыдущих играх, тогда нам будет намного легче.

- В последних матчах "Металлиста 1925" регулярно случаются либо красные карточки, либо пенальти в наши ворота. Большинство из них были сомнительными судейскими решениями. Но если подобные отложить в сторону. Чем обусловлены другие подобные нарушения наших футболистов и то, что они так часто случаются?

- Элементарные ошибки, которые стоят нам зачетных баллов. Где-то, видимо, бывает нужно сыграть спокойнее. Должны понимать, что так, как у нас сейчас происходят судейские решения, лучше в штрафной площадке людей вообще не касаться, не давать малейшего повода людям что-то выдумать. Да, где-то, пожалуй, были не совсем справедливые решения, красные карточки, но, в основном они были справедливы. Это, опять же, наша проблема. Теряем концентрацию. Нужно отбросить эти простые ошибки.

- Как по вашему мнению команда приспособилась к игре при нынешних погодных, потому что условий? Ведь тренируемся на искусственном покрытии. И в игре против "Динамо" создавалось впечатление, что команде понадобилось время, чтобы привыкнуть к состоянию газона?

- Наверное, что все команды в равных условиях, одинаковых. Возможно, командам, которые имеют свою тренировочную базу, то им значительно проще, потому что они могут тренироваться на зеленом поле, если есть такая возможность. У нас, к сожалению, такой возможности нет. Имеем то, что имеем. Но, все равно, это не самое главное. Самое главное - это с каким настроением мы выйдем на игру, - сказал Голодюк.