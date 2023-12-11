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Будет также зарубеж. Стало известно о зимних планах Колоса

Премьер-лига

В планах – турецкое Средиземноморье

Будет также зарубеж. Стало известно о зимних планах Колоса

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера коваливский "Колос" провел последний матч осенней части сезона-2023/24 с "Черноморцем" в Одессе, после которого отправился домой. С сегодняшнего дня команда Ярослава Вишняка уходит в отпуск, который продлится ровно месяц. О дальнейших планах у рулевого сельского коллектива поинтересовался корреспондент UA-Футбол.

"После зимних каникул мы собираемся 10 января, – сообщил Вишняк. - Первый подготовительный этап у нас пройдет в Коваливке, а затем планируем сбор в Турции – с 27 января по 17 февраля. На следующий день должны вернуться в Украину и непосредственно готовиться к стартовому туру весенней части чемпионата против "Вереса".

Напомним, что по показателям осеннего этапа соревнований в УПЛ коваливцы занимают 9-е место в турнирной таблице. В рамках первого круга чемпионата несыгранным остался матч 15-го тура "Колос" - "Заря" (Луганск), который должен был состояться две недели назад. Он перенесен на весеннюю часть сезона.

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