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Окончание серии неудач. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Колос 1:0

Премьер-лига

Одесситы наконец-то победили

Окончание серии неудач. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Колос 1:0

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" наконец-то одержал победу в УПЛ – впервые за последние пять туров. Команде Романа Григорчука удалось осилить "Колос" благодаря позднему голу с пенальти. После игры тренер "моряков" не скрывал своего удовлетворения результатом, используя эпитет "браво". Эмоции делегации "Черноморца", а также их соперника, видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он и делится с читателями своими фотоработами.

Фотогалерея

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 13:52
если ЧО не усилиться будет очень плохо во 2 круге
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 13:52
если ЧО не усилиться будет очень плохо во 2 круге
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