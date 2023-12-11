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Окончание серии неудач. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Колос 1:0
Одесситы наконец-то победили
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" наконец-то одержал победу в УПЛ – впервые за последние пять туров. Команде Романа Григорчука удалось осилить "Колос" благодаря позднему голу с пенальти. После игры тренер "моряков" не скрывал своего удовлетворения результатом, используя эпитет "браво". Эмоции делегации "Черноморца", а также их соперника, видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Он и делится с читателями своими фотоработами.
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 13:52
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