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Последний матч года. Динамо сыграет против Оболони с Шапаренко, Ванатом и Кабаевым в основе

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Последний матч года. Динамо сыграет против Оболони с Шапаренко, Ванатом и Кабаевым в основе

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В понедельник, одиннадцатого декабря, в 15:00 начнется последний матч УПЛ в 2023-м календарном году. "Динамо" дома примет "Оболонь". Уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Шапаренко, Бражко, Буяльский - Волошин, Кабаев - Ванат

"Оболонь": Кичак - Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский - Мороз, Косовский, Черненко - Тарануха, Краснопир

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Оболонь". Также можно смотреть на страницах нашего сайта видеоэфир.

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Трансляцыя матчу Динамо - Оболонь
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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