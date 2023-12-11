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Шахтер определил лучшего игрока ноября
Георгий Судаков получил награду
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" определил лучшего игрока команды по итогам ноября. Им стал Георгий Судаков.
Лучшего определяли болельщики. Георгий Судаков по итогам голосования уже получил соответствующую награду.
Георгий Судаков в ноябре сыграл пять матчей без результативных действий.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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