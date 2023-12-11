  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер определил лучшего игрока ноября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер определил лучшего игрока ноября

Премьер-лига
Обновлено

Георгий Судаков получил награду

Шахтер определил лучшего игрока ноября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" определил лучшего игрока команды по итогам ноября. Им стал Георгий Судаков.

Лучшего определяли болельщики. Георгий Судаков по итогам голосования уже получил соответствующую награду.

Георгий Судаков в ноябре сыграл пять матчей без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Последний матч года. Динамо сыграет против Оболони с Шапаренко, Ванатом и Кабаевым в основе
yellow-arrow
Награды для динамовцев. УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября
yellow-arrow
Окончание серии неудач. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Колос 1:0
Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости