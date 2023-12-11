Президент Полесья: Мне нравятся футболисты Днепра-1, но клуб не заинтересован в их продаже

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич подвел итоги первой части сезона УПЛ в разговоре с клубной пресс-службой

- Геннадий Владиславович, в начале сезона вы заявили о цели – попасть в ТОП-5. Команда завершает календарный год на третьем месте в турнирной таблице. Какие Ваши впечатления от дебютной половины сезона?

- В первую очередь, хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб, которые смогли достичь высокой планки, которую я поставил. По потерянным очкам "Полесье" на 5-й позиции в УПЛ. Я хочу, чтобы команду этот факт только еще больше мотивировал, ведь мы можем еще лучше.

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- В начале сезона к "Полесью" присоединилось много новых игроков. Через призму результатов довольны ли Вы комплектацией команды?

- Никого отдельно выделять не буду, но все футболисты, которые присоединились, сделали "Полесье" сильнее и проявили себя. Оцениваю работу на трансферном рынке успешной. Были трудности. Долго получали визу молодые и перспективные ребята из Африки. Также к нам присоединялись новые исполнители и в процессе чемпионата. Хочу отметить, что, несмотря на все технические неурядицы, нам удалось отлично усилить команду при переходе из Первой Лиги в УПЛ.

- Скоро открывается трансферное окно. Следует ли ожидать активность от "Полесья"?

- "Полесье" не собирается отдыхать на трансферном рынке в это зимнее окно. Мы планируем усиление команды, вместе с Юрием Калитвинцевым рассматриваем разных по амплуа игроков. В этом направлении работа сейчас активно продолжается.

- Ходят слухи, что "Полесье" заинтересовано в игроках "Днепр-1": Пихаленку и Гуцуляку. Можете ли Вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Не буду скрывать, мне нравятся эти футболисты. Но "Днепр-1" не заинтересован в продаже. Мы уважаем решение "Днепра-1", но "Полесье" не будет стоять в очереди и ждать решения. Уверен, мы сможем найти других качественных футболистов для достижения нашей цели. Мы не концентрируемся на фамилиях, мы сфокусированы на игровых качествах. Это заметно и по предыдущим удачным трансферам. Болельщики могут рассчитывать, что команда будет становиться сильнее.

- Какие цели на вторую часть сезона?

- В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попробуем бороться за призовые места УПЛ. Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением - выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Поэтому растут и требования. "Полесье" будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины.

- Юрия Калитвинцева в течение сезона отмечали и номинировали на лучшего тренера тура или месяца по версии УПЛ. А как Вы оцениваете работу тренерского штаба?

- По моей версии, Юрий Калитвинцев – лучший тренер. У нас есть взаимопонимание и общие взгляды на развитие команды. Мне он импонирует также и как человек. Поэтому я считаю, что "Полесью" невероятно повезло с тренерским штабом. Юрий Николаевич имеет мое полное доверие и он знает об этом. Он и его помощники безупречно выполняют свою работу.

- По итогам первой части сезона в УПЛ пока есть плотная борьба в турнирной таблице. Кого бы Вы выделили среди конкурентов? И с кем общаетесь из своих коллег из числа президентов клубов?

- Мне нравится уровень конкуренции в чемпионате. От этого достижения "Полесья" становятся еще более ценными.

Все соперники заслуживают уважения. Например, если взять "Верес", команда несмотря на тяжелые времена способна отбирать очки у лидеров чемпионата – "Шахтера" и "Полесья". Я тесно общаюсь с Иваном Надеиным и вижу, сколько усилий и времени он вкладывает в клуб, чтобы побороть все трудности. Это вызывает большое уважение.

Также мне импонирует проект "Кривбасса". Во главе проекта – Константин Караманиц, глубокий и умный человек, поэтому неудивительно, что команда проводит успешный сезон.

- В течение первой части сезона возникало много разговоров в СМИ по поводу работы арбитров. Как бы вы прокомментировали уровень арбитража в УПЛ?

- В первых четырех турах "Полесье" получило три красные карточки. Также удаления у нашей команды были и в матчах и с "Динамо", и с "Шахтером".

Но мы ни разу не комментировали работу арбитров. И не собираемся жаловаться, как это позволяют себе некоторые менеджеры, которые призывают к различным спекуляциям, но молчат, когда арбитры совершают такие же ошибки в пользу их клуба. Мне импонирует характер и поведение Юрия Калитвинцева и игроков "Полесья", которые не бегают по полю за арбитром, не давят на него и не жалуются после матча. У нас был один прецедент еще в Первой лиге, когда эмоции у игроков пересекли черту, но после этого мы сделали жесткие выводы. Поэтому мы будем всегда концентрироваться на качестве игры. И это дает свои результаты. Даже в меньшинстве мы совершили камбэк и победили "Динамо". Это тот характер и менталитет клуба, который я бы хотел видеть. Спасибо за это всей своей команде.

- А относительно арбитров, какие шаги улучшения судейства вы считаете целесообразными?

- Относительно арбитров, хотелось бы регулярно видеть наших рефери на матчах Лиги Чемпионов, чтобы их приглашали на Евро или Чемпионат Мира. Многие украинские футболисты сейчас ярко играют в Европе, вчерашний матч "Барселона" - "Жирона" тому подтверждение. Считаю, наши арбитры также могут достойно показать себя. Со своей стороны готов присоединиться вместе с другими владельцами клубов к инициативе создать премиальный фонд, который будет иметь целью улучшить условия арбитрам, а также финансирование повышения их квалификации.

- В течение этих полгода Вы профинансировали реконструкцию коммунального стадиона Житомира, где играет "Полесье". Довольны ли успехами в этом направлении?

- В первую очередь, сейчас все наши усилия сосредоточены на помощи нашим защитникам. Совместными усилиями АТБ, BGV и благотворительного фонда BGV Charity fund с начала полномасштабного вторжения было направлено на поддержку ВСУ более 2 миллиардов гривен и этот процесс происходит ежедневно.

Относительно спортивной инфраструктуры Житомира, мы продолжаем помогать в этом направлении тоже. Критически важным было построить на центральном стадионе города необходимые конструкции для качественных телевизионный трансляций. Также было установлено дополнительное освещение на крышу и построено четыре новые световые мачты. Было улучшено систему обогрева поля. Результат вы могли заметить – прекрасное состояние газона в Житомире на последнем матче этого года. Также мы провели косметический ремонт внутренних помещений.

Работа будет продолжена и в следующем году. Мы планируем реконструкцию входной части стадиона. Надеюсь, что соответствующие инстанции примут решение о допуске фанатов на трибуны.

Относительно нового стадиона "Полесья" – когда будет проект, который меня полностью удовлетворит, мы расскажем об этом подробнее.

Пользуясь случаем, хочу поздравить наших болельщиков с хорошими результатами команды, поблагодарить тех футбольных фанатов и всех в ВСУ, кто защищает страну от врага. В свою очередь хочу подчеркнуть, что футбольный клуб "Полесье" делал и будет делать свой вклад в восстановление и развитие Украины в эти сложные времена.