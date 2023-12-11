Динамо на тринадцатой минуте матча с Оболонью осталось в большинстве

В Киеве проходит матч 17-го тура между "Динамо" и "Оболонью". Игра началась в 15:00.

Уже на тринадцатой минут матча "Динамо" осталось в большинстве. Ванат мог выйти тет-а-тет с голкипером "Оболони", однако Вовкун допустил так называемый фол "последней надежды" и получил прямую красную карточку.

Судит матч в поле арбитр Виктор Копиевский.

Этот тур "Динамо" начинало с 25-ю очками в активе, а "Оболонь" – с четырнадцатью.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Оболонь". Также можно смотреть на страницах нашего сайта видеоэфир.