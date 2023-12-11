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Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ

Премьер-лига

По данным источника, тренер провел свой последний матча на посту главного тренера Ворсклы

Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Матч против "Руха" (1:1) в 17-м туре УПЛ стал последним у руля команды для главного тренера "Ворсклы" Виктора Скрипника. Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

С нового года Скрипник будет работать главным тренером "Металлиста 1925".

По данным источника, контракт уже подписан, и он будет рассчитан до 1 января 2027.

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Также Вацко отметил, что харьковчане сейчас строят амбициозный проект с целью попасть в еврокубки. Для "Ворсклы" уход Скрипника также не является трагедией, так как позволит серьезно разгрузить клубный бюджет.

Напомним, что Скрипник возглавил "Ворсклу" летом 2022 года и по итогам прошлого сезона смог вывести команду в зону еврокубков.

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Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 17:41
О, це гарна новина для харківців! Новий власник команди, схоже, взявся серйозно за свою справу. Сподіваюсь, що вже взимку Металіст 1925 буде якісно підсилений новими гравцями.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2023 в 17:41
О, це гарна новина для харківців! Новий власник команди, схоже, взявся серйозно за свою справу. Сподіваюсь, що вже взимку Металіст 1925 буде якісно підсилений новими гравцями.
Ответить
0
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