Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ

Матч против "Руха" (1:1) в 17-м туре УПЛ стал последним у руля команды для главного тренера " Ворсклы " Виктора Скрипника. Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

С нового года Скрипник будет работать главным тренером "Металлиста 1925".

По данным источника, контракт уже подписан, и он будет рассчитан до 1 января 2027.

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Также Вацко отметил, что харьковчане сейчас строят амбициозный проект с целью попасть в еврокубки. Для "Ворсклы" уход Скрипника также не является трагедией, так как позволит серьезно разгрузить клубный бюджет.

Напомним, что Скрипник возглавил "Ворсклу" летом 2022 года и по итогам прошлого сезона смог вывести команду в зону еврокубков.