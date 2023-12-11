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Скрипник покидает Ворсклу и с января примет другой клуб УПЛ
По данным источника, тренер провел свой последний матча на посту главного тренера Ворсклы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч против "Руха" (1:1) в 17-м туре УПЛ стал последним у руля команды для главного тренера "
С нового года Скрипник будет работать главным тренером "Металлиста 1925".
По данным источника, контракт уже подписан, и он будет рассчитан до 1 января 2027.
Также Вацко отметил, что харьковчане сейчас строят амбициозный проект с целью попасть в еврокубки. Для "Ворсклы" уход Скрипника также не является трагедией, так как позволит серьезно разгрузить клубный бюджет.
Напомним, что Скрипник возглавил "Ворсклу" летом 2022 года и по итогам прошлого сезона смог вывести команду в зону еврокубков.
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