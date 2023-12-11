Валерий Иващенко: К первому удалению вопросов нет, но при первом голе был фол

Тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура от "Динамо" (0:2). Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Сложная игра, было раннее удаление нашего игрока, после чего нам пришлось перестраиваться. Мы внесли определенные коррективы. За самоотдачу я поблагодарил ребят. Они молодцы, несмотря на все те моменты, которые были в игре.

- Ваша команда играла достаточно жестко. Это была такая установка или футболисты сами были такие заведены?

- Почему жестко? Это футбол, а не балет. "Динамо" тоже моментами играло жестко, это футбол. Были красные карточки, в первом эпизоде мы даже не спорили. Нет вопросов. А при первом голе, который нам засчитали, был фол на Прокопенко. Однако судьи почему-то смотрели относительно офсайда. А на фол почему-то не обращали внимания. Все мы эмоциональные люди, ребята завелись. Это нормальные вещи, потому что мы все живые люди. Такое случается в футболе.

- Шесть желтых карточек в прошлом матче, сегодня две красные, четыре желтых. Это что-то очень странное. Мы редко такое видим в футболе. С чем это связано?

- Есть напряжение, есть игра. В Англии дают играть, а у нас за каждое касание дают желтую. Я не знаю, с чем это связано. Это надо спрашивать у тех, кто раздает эти карточки. Есть моменты, которые действительно тянут на желтую, но трактовки в разные стороны разные. Против одной команды это так трактуют, против другой – по-другому. С чем это связано? Вопрос к тем, кто дает карточки.

- После кубковой игры игрок вашей команды Суханов сказал, что установка на игру длилась 15 минут, потому что и так все знают, как играло "Динамо". Сегодня было труднее готовиться? Сколько времени длилась установка?

- Пятнадцать минут – это долго? Я думаю, мы в этом сезоне уже достаточно игр сыграли против "Динамо", ребята знают, как играть, а против таких команд тем более не надо мотивировать. В Кубке – да, мы готовились. Сегодня были непростые условия для подготовки, погодные условия мешали, но мы исходили из того, что есть. Претензий нет. Ребята старались, несмотря на меньшинство, старались играть в футбол.

- Первая часть сезона для вас закончилась. Можете подвести итоги? Чем довольны, чем недовольны, что нужно улучшать, и будет ли усиление зимой?

- Конечно, надо становиться лучше. Первая часть сезона показала наши плюсы и минусы. Надо корректировать некоторые моменты. Чтобы набирать баллы, нужно усиливаться. Журналисты еще раньше писали о том, что мы где-то отстаем на трансферном рынке. Мы пытались работать с теми ребятами, которые есть в обойме, но будем работать.

Есть положительные моменты, где-то нам просто не хватало мастерства и опыта. Порой мешали амбиции. Настрой есть, но не хватало мастерства, что мешало нам лучше сыграть с мячом. Теряли много мячей из-за технического брака. Это надо исправлять. Это следствие квалификации футболистов. Будем работать над этим, исправлять и готовиться к весенней части.