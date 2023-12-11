УАФ дала пояснения по судейским решениям в матчах Кривбасс - Заря и Полесье - Днепр-1

Комитет арбитров УАФ рассмотрел и дал пояснение по двум резонансным судейским решениям в матчах 17-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Заря" (2:2) и "Полесье" - "Днепр-1" (1:1).

"Кривбасс" – "Заря". Арбитр - Дмитрий Бондаренко. Арбитр ВАР – Юрий Иванов.

19 мин.

Объяснение: прежде чем был пробит угловой, игрок "Зари" Чурко явным образом производит задержку игрока "Кривбасса" Понедельника. Главный арбитр назначает пенальти. Арбитр ВАР контактирует с главным арбитром, правильно сообщая ему о том, что фол произошел до удара по мячу, то есть при остановленной игре.

Напомним, что согласно Правилам игры, во время остановки игры могут быть приняты только дисциплинарные решения, но не технические. Игра была правильно восстановлена выполнением углового удара, так как арбитр подал сигнал свистком к его выполнению. В любом случае, главный арбитр должен был вынести игроку Чурко предупреждение в виде желтой карточки.

Примечание: отрицательная оценка главному арбитру за неправильное решение и отсутствие желтой карточки.

"Полесье" - "Днепр-1". Арбитр – Николай Балакин. Арбитр ВАР - Ярослав Козик.

79 мин.

Объяснение: арбитр неправильно назначает пенальти в пользу "Полесья": он не учел, что возможный контакт между нападающим и защитником незначителен и не может привести к падению нападающего, который намеренно падает и преувеличивает последствия возможного контакта (в крайнем случае , здесь можно было продолжить игру или наказать за симуляцию).

Арбитр ВАР правильно решил пригласить главного арбитра на просмотр на поле для проверки произошедших на поле событий. Правильное решение не подтверждать пенальти, а обновить игру спорным мячом.

Примечание: главному арбитру выставлена отрицательная оценка, а арбитру ВАР — положительная.