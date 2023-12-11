  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ дала пояснения по судейским решениям в матчах Кривбасс - Заря и Полесье - Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ дала пояснения по судейским решениям в матчах Кривбасс - Заря и Полесье - Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Комитет признал ошибки судей в поле

УАФ дала пояснения по судейским решениям в матчах Кривбасс - Заря и Полесье - Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Комитет арбитров УАФ рассмотрел и дал пояснение по двум резонансным судейским решениям в матчах 17-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Заря" (2:2) и "Полесье" - "Днепр-1" (1:1).

"Кривбасс" – "Заря". Арбитр - Дмитрий Бондаренко. Арбитр ВАР – Юрий Иванов.

19 мин.

Объяснение: прежде чем был пробит угловой, игрок "Зари" Чурко явным образом производит задержку игрока "Кривбасса" Понедельника. Главный арбитр назначает пенальти. Арбитр ВАР контактирует с главным арбитром, правильно сообщая ему о том, что фол произошел до удара по мячу, то есть при остановленной игре.

Напомним, что согласно Правилам игры, во время остановки игры могут быть приняты только дисциплинарные решения, но не технические. Игра была правильно восстановлена выполнением углового удара, так как арбитр подал сигнал свистком к его выполнению. В любом случае, главный арбитр должен был вынести игроку Чурко предупреждение в виде желтой карточки.

Примечание: отрицательная оценка главному арбитру за неправильное решение и отсутствие желтой карточки.

"Полесье" - "Днепр-1". Арбитр – Николай Балакин. Арбитр ВАР - Ярослав Козик.

79 мин.

Объяснение: арбитр неправильно назначает пенальти в пользу "Полесья": он не учел, что возможный контакт между нападающим и защитником незначителен и не может привести к падению нападающего, который намеренно падает и преувеличивает последствия возможного контакта (в крайнем случае , здесь можно было продолжить игру или наказать за симуляцию).

Арбитр ВАР правильно решил пригласить главного арбитра на просмотр на поле для проверки произошедших на поле событий. Правильное решение не подтверждать пенальти, а обновить игру спорным мячом.

Примечание: главному арбитру выставлена отрицательная оценка, а арбитру ВАР — положительная.

По теме
yellow-arrow
"Мы не против, но для этого должно сойтись много факторов", - в Металлисте 1925 отреагировали на информацию о Скрипнике
yellow-arrow
Отомстили за Кубок. Динамо - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Голодюк: Результаты неудовлетворительные, тренерский штаб с себя ответственности не снимает
Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости