Шовковский: Ребята должны играть спокойнее, увереннее, и не бояться брать на себя инициативу

Тренер "Динамо" Александр Шовковский, который лишился приставки "и.о.", прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура УПЛ над "Оболонью". Его слова передает корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Игра закончилась десять минут назад, а три минуты назад мы узнали, что вы – главный тренер "Динамо". Что произошло за эти семь минут, пока мы были здесь, а вы – в раздевалке?

- Прошло семь минут. Мы собрались с командой, пришел президент, он сказал несколько слов, после этого я с ребятами переговорил. Ничего такого не произошло. Единственное – мы поздравили команду с победой. Я поблагодарил ребят за тот отрезок времени, который я провел с ними с тех пор, как начал работать как и.о. главного тренера. Пожелал им плодотворно провести период отпуска, здоровья пожелал родным, близким, любимым. Чтобы все были здоровы. Чтобы как можно быстрее в нашу страну пришел мир, чтобы мы закончили эту войну нашей победой. И акцентировал внимание на тех моментах, которые помогли нам в последних четырех матчах добыть четыре победы. Это желание, понимание, ответственное отношение как к тренировочному процессу, так и к себе. А также мотивация, с которой мы выходили на поле не только в матчах, но и в тренировочном процессе. Если кратко – то вот это уместилось в эти десять минут.

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- Можно ли уже узнать, когда команда выйдет из отпуска, и где она будет готовиться ко второй части сезона?

- Команда почти месяц будет в отпуске. Но это не значит, что игроки ничего не будут делать. У них будут индивидуальные задачи, и они должны со второй половины отпуска начать готовить себя к тому, чтобы выйти из отдыха не с нулевыми кондициями. Команда соберется 12-го числа. Будет медобследование. Первую неделю мы будем готовиться в Киеве, а затем едем на сборы в Турцию.

- Будет ли какое-то усиление у команды зимой, и на какой срок с вами как с тренером заключен контракт?

- Мы даже не успели еще это обсудить. А что касается усиления, то у нас есть наработки, однако рано об этом говорить.

- Будут ли какие-то изменения в тренерском штабе?

- К нам присоединяется Сергей Федоров. Он будет работать с U-19.

- Почему сегодняшняя игра складывалась так нервно? Что не получилось в этой игре, что до последних минут были нервы?

- Я уже говорил об этом и предупреждал ребят, что у нас очень сложно проходят матч с "Оболонью". Это киевское дерби, ребята выходят на эту игру мотивированными. Тем более последняя игра полугодия. Мы настраивали команду на тяжелую игру, говорили, за счет чего добывает результат наш соперник, какие у него сильные стороны... Мы должны были забивать в первом тайме, имели возможности, но не реализовали их. Немножечко начали нервничать, не хватало терпения. Будем работать над этим. Ребята должны играть спокойнее, увереннее, и не бояться брать на себя инициативу. Проявлять себя.

Важно также понимать игру, понимать, где есть у нас преимущество и как его использовать. Но за короткий промежуток времени трудно сделать какие-то значительные изменения в команде. Мне надо было больше подготовить игроков психологически, чтобы они вышли из эмоционального кризиса.

Если бы мы в первом тайме реализовали хоть один момент из тех, что у нас были, было бы легче.