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"Мы не против, но для этого должно сойтись много факторов", - в Металлисте 1925 отреагировали на информацию о Скрипнике
В клубе говорят, что контракт со Скрипником еще не подписан
Фото: Олександр Приходько
Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал информацию журналиста Виктора Вацко о том, что
"По поводу Скрипника не раз говорил. Эта тема обсуждалась несколько недель. Люди всегда ищут какую-то причинно-следственную связь в каких-то моментах. Причиной поиска тренера есть сегодняшние результаты. Причиной поиска тренера может быть приход новых инвесторов, амбициозных и ставящих перед собой высокие цели. Причин может быть очень много. В результате чего появляются какие-то слухи. Слухи по состоянию на сегодняшний день, можно сказать, ничем не обоснованы.
В некоторых СМИ можем прочесть, что "Металлист 1925" подписал контракт с Виктором Скрипником. Нет, это неправда. Если идут какие-то переговоры, то они находятся в закрытом режиме. Официальная информация о подписании тренеров или игроков, первоисточник – это официальный сайт. Ни для кого не секрет, что желание получить высококвалифицированного специалиста в условиях, в которых сегодня находится украинский футбол, может быть максимальным.
Мы не против, чтобы Скрипник возглавил нашу команду. Но для этого должно сойтись много факторов. Если сойдутся, то я буду первым радоваться. Но вы же понимаете, что есть много "но". По крайней мере, сегодня Скрипник – это тренер "Ворсклы". Откуда берется та или иная информация – ее сложно комментировать. Вот такая позиция", – сказал Неделин.
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